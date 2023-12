Le premier satellite irlandais va être lancé, marquant une étape importante pour le pays

L'Irlande est à l'aube d'un moment historique alors qu'elle se prépare à lancer son premier satellite, EIRSAT-1, en orbite. Le petit satellite « cubesat », mesurant plus petit qu’une boîte à chaussures moyenne, devrait être déployé sur la fusée Falcon 9 SpaceX depuis un emplacement en Californie.

Le Dr David McKeown, de l'École d'ingénierie mécanique et des matériaux de l'UCD, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Il s'agit d'une étape importante pour l'Irlande, alors que nous sommes sur le point de nous lancer dans notre voyage dans l'espace. Il met non seulement en valeur nos capacités technologiques spatiales, mais souligne également notre contribution à l’industrie spatiale mondiale en pleine expansion.

Développé sous la direction du programme « Fly your Satellite ! » de l'Agence spatiale européenne. programme étudiant, le satellite cube a été méticuleusement conçu, construit et testé à l'UCD. Le Dr McKeown, actuellement en Californie pour le lancement, a souligné les sentiments d'appréhension mêlés d'optimisme de l'équipe. Il a déclaré : « Après six ans de planification, de construction et de tests, nous pensons que nous sommes aussi préparés que possible pour cette occasion capitale. »

En supposant un lancement et un déploiement réussis, l’équipe attendra avec impatience le premier signal indiquant qu’EIRSAT-1 fonctionne correctement. Le Dr McKeown, responsable de l'ingénierie de l'équipe EIRSAT-1, a expliqué : « Quarante-cinq minutes après le déploiement du satellite, les antennes se déploieront et lanceront la transmission. Environ deux heures plus tard, il passera au-dessus de la station au sol de l'UCD, où nous avons la possibilité de recevoir nos premiers signaux – un événement que nous appelons acquisition de signal ou AoS.

Fonctionnant en orbite terrestre basse, l'objectif principal d'EIRSAT-1 est de collecter des données sur les sursauts gamma, des explosions lumineuses se produisant dans l'univers. De plus, il évaluera les performances d'un nouveau système de contrôle d'attitude conçu par les ingénieurs de l'UCD et évaluera des échantillons de revêtement thermique situés au sommet du satellite.

Que se passe-t-il si le lancement et le déploiement rencontrent des difficultés imprévues ? Le Dr McKeown a assuré : « Même si tout ne se déroule pas parfaitement, atteindre la rampe de lancement elle-même est une formidable réussite. Le projet a constitué une expérience éducative unique, impliquant plus de 50 doctorants. Nous avons fait des progrès significatifs dans la conception, les tests et la vérification des satellites, passant d’une expertise minimale à la génération de matériel qualifié pour le vol.

Le projet EIRSAT-1 a obtenu le soutien de diverses entités, notamment le Bureau d'éducation de l'ESA, la Science Foundation Ireland, l'Irish Research Council, Enterprise Ireland, UCD, Openet, le ministère de l'Entreprise, du Commerce et de l'Emploi et l'Irish European Space Education Resource. Bureau.

