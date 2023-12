Le Dr Jeremy Heyl prend la tête du département de physique et d'astronomie de l'UBC

Le Dr Jeremy Heyl, un expert renommé dans le domaine de l'astrophysique des hautes énergies, a été nommé nouveau chef du Département de physique et d'astronomie de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC). Son mandat débutera le 1er janvier 2024.

Le département, reconnu comme l'une des unités de physique et d'astronomie les plus vastes et les plus diversifiées au Canada, possède un large éventail de domaines de recherche et une communauté étudiante dévouée. Il s'adresse à environ 250 étudiants de premier cycle spécialisés en physique et en astronomie, 240 étudiants en génie physique et plus de 3,000 XNUMX étudiants de première année inscrits dans divers autres programmes de l'UBC.

La nomination du Dr Heyl suscite de grandes attentes, puisque le département se classe régulièrement parmi les deux meilleurs au Canada pour ses efforts de recherche. Les recherches entreprises par la faculté couvrent un éventail impressionnant de disciplines, notamment la physique appliquée, l'astronomie, l'astrophysique, l'optique, la biophysique, la physique de la matière condensée, la cosmologie, la gravité, la physique médicale, la physique nucléaire, la physique des particules et la théorie des cordes.

Le Dr Meigan Aronson, doyen de la faculté des sciences de l'UBC, a salué le processus de sélection comme étant une excellente occasion d'évaluer l'orientation du département. Elle a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont participé à la recherche, en soulignant les commentaires réfléchis et la vision partagée présentés par le Dr Heyl.

Reprenant les rênes du Dr Colin Gay, qui a dirigé le département au cours de la dernière décennie, le Dr Heyl apporte une richesse d'expertise et d'expérience à son nouveau rôle. Au cours de sa brillante carrière, il a apporté d’importantes contributions au domaine de l’astrophysique des hautes énergies, en se concentrant sur la compréhension des phénomènes astrophysiques extrêmes, tels que les naines blanches, les trous noirs et les étoiles à neutrons.

En tant qu'éducateur estimé, le Dr Heyl a développé et dispensé des cours innovants et attrayants sur la physique et l'astronomie, destinés aux étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs. Il est particulièrement passionné par l’enseignement aux étudiants non scientifiques intéressés par l’astronomie.

Dans son nouveau rôle de chef du département, le Dr Heyl vise à propulser le département de physique et d'astronomie de l'UBC vers de nouveaux sommets, en visant l'excellence en recherche, en éducation et en innovation. Sa vision met l'accent sur l'importance de l'inclusion et de la collaboration, garantissant que le département reste à l'avant-garde des progrès en physique et en astronomie.

Le comité de recherche des directeurs de physique et d'astronomie, composé de personnalités éminentes du domaine, a joué un rôle crucial dans la sélection du Dr Heyl comme nouveau chef du département. Leur expertise et leurs connaissances ont contribué à la décision, renforçant ainsi la confiance dans la capacité du Dr Heyl à diriger le département vers une nouvelle ère.