Des astronomes découvrent une étoile extragalactique en orbite autour du trou noir de la Voie lactée

Une équipe de scientifiques internationaux, dirigée par le chercheur Shogo Nishiyama de l’Université d’éducation de Miyagi, a fait une découverte intrigante qui remet en question notre compréhension des étoiles entourant le trou noir supermassif au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Les chercheurs ont trouvé des preuves suggérant que l’une de ces étoiles, connue sous le nom de « S0-6 », provenait d’une source extragalactique et tournait autour du trou noir depuis incroyablement longtemps.

À l’aide du télescope Subaru, l’équipe a observé S0-6 pendant huit ans et analysé sa composition chimique. Ils ont découvert qu'elle ressemblait beaucoup aux étoiles trouvées dans les petites galaxies satellites de la Voie lactée, ce qui indique que S0-6 pourrait être née dans l'une de ces galaxies satellites. Les chercheurs suggèrent qu'à un moment donné au cours des 10 derniers milliards d'années, notre galaxie a cannibalisé cette galaxie satellite, obligeant S0-6 à parcourir des dizaines de milliers d'années-lumière jusqu'à son emplacement actuel, près du trou noir.

Si elle est confirmée, cette découverte marquerait la première identification d’une étoile extragalactique à proximité immédiate d’un trou noir supermassif. Cependant, de nombreuses questions restent sans réponse. Les chercheurs cherchent maintenant à déterminer si S0-6 a des compagnons et s'il a voyagé seul lors de son long voyage.

Les résultats de cette étude, publiés dans la revue Proceedings of the Japan Academy, Series B, remettent en question la compréhension actuelle de la formation d'étoiles à proximité des trous noirs supermassifs. La gravité intense de ces trous noirs crée généralement un environnement turbulent et hostile, rendant difficile la formation des étoiles. L’existence d’étoiles autour de Sagittaire A*, le trou noir de notre Voie lactée, a longtemps intrigué les scientifiques. Cependant, cette dernière découverte offre un aperçu alléchant des origines et des voyages fascinants de ces étoiles énigmatiques.

Des recherches et des investigations plus approfondies sur les étoiles proches des trous noirs supermassifs seront cruciales pour percer les mystères de ces phénomènes cosmiques. En comprenant les interactions complexes entre les trous noirs et les étoiles environnantes, les scientifiques peuvent mieux comprendre l’évolution et la dynamique des galaxies dans leur ensemble.

