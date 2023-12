Présence généralisée de chrome toxique trouvée dans les zones endommagées par le feu du nord de la Californie

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de Stanford a révélé des niveaux alarmants de chrome toxique dans les régions du nord de la Californie qui ont été gravement brûlées par des incendies de forêt. La chaleur extrême générée par ces incendies de forêt a provoqué une transformation du métal présent dans le sol en un dangereux cancérigène aéroporté. Cela pose un risque important pour la santé des pompiers et des personnes vivant dans les zones situées sous le vent des incendies de forêt.

Le chrome est un métal couramment présent dans le sol, avec une forme bénigne connue sous le nom de chrome 3 présente dans le sol dérivé de roches riches en chrome trouvées partout dans le monde. Cependant, à mesure que les forêts et les terres sauvages deviennent plus sujettes aux incendies de forêt en raison de la sécheresse et des vagues de chaleur, le chrome 3 est converti en chrome hexavalent hautement toxique, également connu sous le nom de chrome 6.

Le chrome 6 est associé à divers problèmes de santé graves, notamment une irritation de la peau et des yeux, une insuffisance rénale et hépatique et un cancer du poumon. L’étude souligne le besoin urgent de recherches plus approfondies non seulement sur le chrome, mais également sur l’impact des incendies de forêt sur d’autres métaux lourds présents dans le sol.

Les chercheurs ont collecté des échantillons de sol et de cendres sur les sites de brûlage immédiatement après la maîtrise des incendies de forêt et ont revisité les sites 11 mois plus tard pour un échantillonnage supplémentaire. L'analyse a révélé des concentrations élevées de chrome 6 dans les particules du sol qui pourraient être en suspension dans l'air, indiquant sa persistance même après un laps de temps important.

Bien que l'étude n'ait pas analysé la présence de chrome 6 dans l'air, les niveaux élevés trouvés dans le sol en surface suggèrent une menace potentielle pour la sécurité des communautés touchées par les incendies de forêt. Les pompiers et les personnes vivant sous le vent des incendies sont particulièrement exposés. De plus, la présence de chrome 6 dans les sols suite à un incendie de forêt constitue un danger pour les travailleurs impliqués dans les efforts de réhabilitation des sols et les activités récréatives dans les zones touchées.

Cette recherche souligne l’importance de s’attaquer au problème croissant du chrome toxique dans les régions sujettes aux incendies et appelle à des recherches plus approfondies sur son impact sur la santé publique et l’environnement. Des mesures doivent être prises pour atténuer les risques associés aux incendies de forêt et au rejet de substances nocives comme le chrome 6.