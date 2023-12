Les incendies de forêt en Californie transforment les métaux du sol en cancérigène aéroporté, selon une étude

Une étude récente menée par des scientifiques de l'Université de Stanford a révélé que la chaleur extrême provoquée par les incendies de forêt provoqués par le climat en Californie fait qu'un métal couramment trouvé dans le sol devient un cancérigène aéroporté. La recherche, publiée dans la revue Nature Communications, met en évidence les niveaux dangereux de chrome toxique présents dans les régions du nord de la Californie qui ont été gravement brûlées par des incendies de forêt en 2019 et 2020.

Le chrome, en particulier la forme hexavalente du chrome connue sous le nom de chrome 6, est hautement toxique et associé à de nombreux problèmes de santé, notamment le cancer du poumon. L’étude indique qu’à mesure que les incendies de forêt s’intensifient en raison d’une sécheresse prolongée et de vagues de chaleur, la forme bénigne de chrome connue sous le nom de chrome 3 présente dans les sols se transforme en chrome 6, plus nocif.

Les scientifiques ont souligné que cette découverte a des implications au-delà de la Californie, car d’autres régions du monde riches en métaux, notamment l’Afrique, l’Australie et le Canada, sont également menacées. L'auteur principal de l'étude, Alandra Marie Lopez, a collecté des échantillons de sol et de cendres sur les sites de brûlage immédiatement après les incendies de forêt et a trouvé des concentrations élevées de chrome 6 dans les particules en suspension dans l'air, même des mois plus tard.

Bien que les chercheurs n'aient pas testé la présence de chrome 6 dans l'air, les niveaux trouvés dans le sol en surface suggèrent que les personnes vivant sous le vent des incendies de forêt, y compris les pompiers et les communautés voisines, pourraient courir un risque immédiat si le métal toxique était en suspension dans l'air. L’étude souligne également la nécessité de poursuivre les recherches sur les effets des incendies de forêt sur d’autres métaux lourds présents dans le sol.

Les chercheurs suggèrent que les brûlages contrôlés visant à réduire les charges de combustible dans les forêts pourraient contribuer à atténuer la gravité des incendies de forêt et à réduire le volume de chrome 6 dans le sol. De plus, ils recommandent des mesures de protection telles que le port de masques, le fait de rester à l'intérieur et l'installation de purificateurs d'air lors d'incendies de forêt. Des recherches plus approfondies sont également nécessaires pour comprendre la mobilisation potentielle du chrome hexavalent dans les eaux de surface des zones brûlées après une pluie.

Ces résultats soulignent le besoin urgent d'une sensibilisation accrue et de mesures proactives pour protéger les communautés des dangers posés par les incendies de forêt et la transformation des métaux du sol en substances cancérigènes.