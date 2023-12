Titre : Explorer des façons alternatives de découvrir les aurores boréales

Résumé : Bien que le cercle polaire arctique reste une destination difficile pour observer les fascinantes aurores boréales, il existe des méthodes alternatives pour découvrir ce phénomène naturel. Bien que des observations récentes aient eu lieu à des latitudes plus basses, la plupart étaient faibles et visibles uniquement par une caméra. Pour véritablement observer les impressionnants rideaux verts et rouges ou la captivante couronne aurorale, il est nécessaire de voyager vers le nord. Actuellement, alors que le Soleil approche du sommet de son cycle solaire de 11 ans, l'activité magnétique est élevée, ce qui en fait le moment idéal pour chasser les aurores boréales. Cependant, des conditions météorologiques favorables sont également cruciales pour une vue dégagée, ce qui nécessite souvent des déplacements sur des terrains isolés et glacés. Solution pratique et de plus en plus populaire, les croisières aurores boréales offrent une expérience exceptionnelle. Ces croisières, qui se déroulent généralement de fin août à fin avril, offrent aux passagers la possibilité d'observer les aurores boréales depuis le pont tout en proposant également des cours de photographie, des conférences et d'autres activités astronomiques. Pour ceux qui recherchent des options alternatives, trois croisières uniques aurores boréales valent la peine d'être envisagées.

1. Expéditions Hurtigruten : Voyage d'astronomie – Cette croisière de 12 jours part de Bergen, en Norvège, et suit la pittoresque côte norvégienne. Aux côtés d'astronomes de renom, dont l'expert en aurores boréales Tom Kerss, les passagers peuvent en apprendre davantage sur le ciel nocturne arctique, visiter le planétarium des aurores boréales à Tromsø et capturer les aurores boréales magiques. Si les lumières ne s'allument pas, Hurtigruten propose une croisière gratuite de six ou sept jours pour la saison suivante.

2. Aurora Expeditions : Northern Lights Explorer Voyage – Les aventuriers peuvent embarquer pour cette croisière de 19 jours de Kirkness, en Norvège, à Reykjavík, en Islande. L'itinéraire comprend des arrêts dans des îles et des villages isolés du nord de la Norvège, de l'Islande et du Groenland, offrant ainsi de nombreuses occasions d'observer les aurores boréales depuis le cercle polaire arctique. Les destinations notables incluent l'île Jan Mayen, Scoresbysund au Groenland et les fjords isolés de l'Islande.

3. Elding : Reykjavík Northern Lights Cruise – Idéale pour les voyageurs indépendants ou ceux qui recherchent une croisière plus courte, cette option part du vieux port, dans le centre-ville de Reykjavík, en Islande. Opérant en soirée de septembre à mars, la croisière offre une escapade loin de la pollution lumineuse pour une meilleure chance de voir les aurores boréales. De plus, il dispose d'une plate-forme d'observation à 360° et offre un billet gratuit si le temps est défavorable ou si l'aurore n'apparaît pas, valable deux ans.

En explorant ces options alternatives, les voyageurs peuvent augmenter leurs chances de profiter de la beauté éthérée des aurores boréales, tout en profitant des commodités et des connaissances supplémentaires offertes par des guides et des opérateurs de croisière expérimentés.

