Supervolcans : ce qui les rend super et pourquoi le terme peut être trompeur

Dans le monde des volcans, rares sont ceux qui détiennent le titre de « supervolcan ». Mais qu’est-ce qui rend ces volcans si remarquables, et l’étiquette est-elle toujours exacte ? La réponse dépend de la personne à qui vous demandez.

Un supervolcan est défini comme un volcan qui a connu au moins une superéruption, ce qui signifie qu'il a éjecté plus de 1,000 8 kilomètres cubes de matière volcanique. Ces éruptions, classées au niveau 1,000 de l'indice d'explosivité volcanique (VEI), sont plus de 1980 XNUMX fois plus importantes que l'explosion du mont St. Helens en XNUMX.

Les superéruptions sont si massives que la croûte terrestre au-dessus de la chambre magmatique s'effondre, créant une caldeira. Le parc national de Yellowstone abrite l'un de ces supervolcans, dont deux superéruptions se sont produites il y a des millions d'années. La plus grande éruption, connue sous le nom d'éruption de Huckleberry Ridge Tuff, a libéré 2,450 XNUMX kilomètres cubes de débris volcaniques.

Cependant, le terme « supervolcan » peut être trompeur. Yellowstone, par exemple, a connu de nombreuses éruptions plus petites depuis ses superéruptions, ce qui a prêté à confusion quant à sa classification. En fait, de nombreux volcans appelés supervolcans n’ont jamais produit de superéruption.

Il existe actuellement neuf volcans actifs dans le monde qui remplissent les critères d'un supervolcan. Outre Yellowstone, il s’agit notamment de Long Valley en Californie, Valles au Nouveau-Mexique, Toba en Indonésie, Taupō en Nouvelle-Zélande, Atitlán au Guatemala et Aira, Kikai et Aso au Japon.

Certains scientifiques préfèrent utiliser le terme « systèmes de caldeira » pour décrire ces volcans, soulignant l’effondrement de la surface en chambres magmatiques partiellement vidées. La distinction entre les supervolcans et les autres volcans formant des caldeiras réside dans leur capacité à étendre leurs réservoirs de magma plutôt que d'entrer en éruption fréquemment.

Les recherches suggèrent que les superéruptions à Yellowstone ont impliqué plusieurs événements explosifs, les éruptions se produisant à des semaines, voire à des années d'intervalle. La formation de grandes chambres magmatiques n’est pas encore entièrement comprise, mais une théorie propose que le mélange de différentes compositions magmatiques conduise à la formation de ces réservoirs complexes.

Même si le terme « supervolcan » peut être utilisé à mauvais escient ou induire en erreur, il semble s’être imposé dans la culture populaire. Plutôt que de l’écarter complètement, il est crucial de comprendre son utilisation correcte et de continuer à étudier ces remarquables caractéristiques géologiques.

