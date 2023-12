Diables de Tasmanie : une solution singulière pour les dents

By

Une étude récente a révélé une exception fascinante à la règle selon laquelle les mammifères ont deux séries de dents. Les diables de Tasmanie, les plus grands marsupiaux carnivores survivants, n'ont qu'une seule dentition tout au long de leur vie. Cette caractéristique unique a été confirmée par Menna Jones, écologiste des vertébrés à l'Université de Tasmanie. Les résultats, publiés dans la revue Proceedings of the Royal Society B, mettent en lumière une approche évolutive différente du développement dentaire chez les animaux en croissance.

Traditionnellement, les mammifères, y compris les humains, possèdent une série de dents de lait pour les aider à apprendre à mâcher, suivies de dents adultes qui les remplacent à mesure que la mâchoire grandit. Cependant, les diables de Tasmanie empruntent un chemin différent. À mesure que ces marsupiaux vieillissent, leur unique dentition sort progressivement des gencives, se remplissant et s’adaptant continuellement pour s’adapter à la bouche adulte. Cette découverte révolutionnaire remet en question notre compréhension de l’évolution des dents chez les mammifères.

L’approche conventionnelle consistant à avoir deux séries de dents s’est avérée bénéfique pour les humains. Cela permet une période d’essai de petites dents de lait qui s’adaptent aux mâchoires de notre nourrisson, laissant ainsi la place à l’ensemble mature qui suit. Cependant, le processus de perte et de remplacement des dents peut être gênant. Imaginez un monde où les adultes n’auraient jamais à faire face aux tracas des dents qui bougent attachées aux poignées de porte ou au rêve anxiogène de la chute des dents.

D’un autre côté, l’approche du diable de Tasmanie consistant à utiliser une seule dentition pourrait également offrir des avantages. L’éruption progressive des dents garantit qu’elles conservent une apparence normale même lorsqu’elles émergent pendant la petite enfance. Contrairement aux dents humaines rectangulaires et en forme de bloc, les dents pointues du diable se prêtent bien à cette stratégie de croissance continue.

Si l’évolution dentaire du diable de Tasmanie peut paraître peu conventionnelle, elle soulève des questions intéressantes sur les solutions alternatives dans la nature et remet en question nos idées préconçues. L’exploration des diverses voies évolutives empruntées par différentes espèces nous permet de mieux comprendre les subtilités de la biologie et la remarquable adaptabilité de la vie sur Terre.