Une étude montre la capacité des corbeaux à apprendre et à utiliser des outils

Une nouvelle recherche publiée dans Nature Communications révèle un aperçu des capacités cognitives des corbeaux d'Amérique et de leur maîtrise de l'utilisation des outils. L'étude, menée par une collaboration d'universités de Washington, de Floride et de l'Utah, impliquait l'observation du cerveau de corbeaux américains alors qu'ils utilisaient des pierres pour obtenir de la nourriture à partir d'un tube rempli d'eau.

Les chercheurs ont découvert que les centres d’apprentissage moteur et de contrôle tactile dans le cerveau des corbeaux les plus expérimentés étaient activés lors de l’utilisation de l’outil. D’un autre côté, les cerveaux de corbeaux moins compétents ont montré une activation dans des centres de traitement sensoriel et d’ordre supérieur. Cela suggère que la compétence avec les outils est associée à des mémoires spécifiques et au contrôle musculaire.

Fait intéressant, l’étude a également révélé que les corbeaux femelles étaient particulièrement habiles à utiliser des outils, affichant un niveau de compétence plus élevé que leurs homologues mâles. Les chercheurs pensent que cela pourrait être lié aux rôles de soins et aux rôles moins dominants des corneilles femelles, ce qui pourrait avoir augmenté leur capacité à utiliser des outils.

Alors que seules certaines espèces de corbeaux sont connues pour leur utilisation innée d'outils, comme la corneille de Nouvelle-Calédonie et la corneille d'Hawaï, cette étude suggère que d'autres espèces de corbeaux, y compris la corneille d'Amérique, ont la flexibilité neuronale nécessaire pour apprendre et utiliser des outils.

Pour étudier l'activité cérébrale des corbeaux, les chercheurs ont utilisé une méthode non invasive appelée tomographie par émission de positons au 18F-fluorodésoxyglucose (FDG-PET). Cette technique leur a permis d'examiner l'activité cérébrale sans avoir recours à une intervention chirurgicale ou à des implants, minimisant ainsi le stress des corbeaux. Le FDG-PET est également couramment utilisé en imagerie médicale, comme pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer.

Au cours des expériences, les chercheurs ont entraîné les corbeaux à utiliser des pierres pour résoudre une version modifiée du défi de la fable d'Ésope. Au lieu d'un pichet rempli d'eau, un tube transparent était utilisé, avec des pierres suspendues à l'extérieur du tube pour permettre aux corbeaux d'élever facilement le niveau de l'eau. Un chou au fromage servait de récompense au fond du tube.

Les chercheurs ont découvert que l’entraînement des corbeaux à l’utilisation des pierres était relativement simple et que les oiseaux apprenaient rapidement les étapes nécessaires pour obtenir la récompense.

Cette étude contribue à notre compréhension de la cognition des corvidés et fournit des preuves supplémentaires de l'intelligence et des capacités de résolution de problèmes des corbeaux. Grâce à leur utilisation remarquable d’outils et à leurs réseaux neuronaux adaptables, les corbeaux continuent de captiver les chercheurs et d’offrir un aperçu de la complexité du comportement animal.