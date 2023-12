Dévoiler le passé préhistorique : retracer la connexion avec les dinosaures de Burlington

By

Les esprits curieux s'interrogent depuis longtemps sur l'existence de dinosaures dans le paysage ancien de Burlington. Désireux de faire la lumière sur ce mystère paléontologique, des experts du Royal BC Museum et des Royal Botanical Gardens (RBG) ont uni leurs forces pour apporter des réponses.

Le 5 décembre, ces autorités estimées collaboreront dans une présentation captivante en direct. Tout en faisant leurs adieux à Sue le T-Rex, l'exposition phare actuelle du musée, ils plongeront dans le monde captivant des dinosaures.

Sue, un majestueux Tyrannosaurus rex, émerveille les visiteurs depuis juin par sa taille et sa conservation impeccable. Déterré sur un site de fouilles du Dakota du Sud en 1990, ce spécimen extraordinaire est devenu le centre d'une bataille juridique très médiatisée concernant la propriété. Finalement, Sue a été vendue aux enchères pour la somme étonnante de 8.3 millions de dollars et a trouvé son habitat permanent au Field Museum of Natural History de Chicago.

Nos experts, rompus à la recherche paléontologique, visent à répondre aux questions brûlantes entourant le lien avec les dinosaures à Burlington. Ces géants préhistoriques dominaient-ils autrefois le terrain local ? Et si oui, quel était exactement leur choix de subsistance préféré ?

FAQ:

Q : Des dinosaures étaient-ils présents à Burlington ?

R : L’existence de dinosaures à Burlington a piqué la curiosité de nombreuses personnes. Les experts devraient faire la lumière sur ce sujet lors d’une présentation en direct.

Q : Qui est Sue le T-Rex ?

R : Sue est l’un des fossiles de Tyrannosaurus rex les plus grands et les mieux conservés jamais découverts. Nommé d'après l'exploratrice Sue Hendrickson, ce magnifique dinosaure réside désormais au Field Museum of Natural History de Chicago.

Q : Pour combien Sue le T-Rex a-t-il été vendu ?

R : Sue a été vendue aux enchères pour la somme incroyable de 8.3 millions de dollars après un litige juridique concernant la propriété.

Saisissez l'opportunité de percer les secrets du passé préhistorique de Burlington pendant que ces chercheurs chevronnés nous guident à travers un voyage remarquable dans le monde antique. Faites partie de cette expérience extraordinaire et laissez les merveilles de la paléontologie enflammer votre imagination.