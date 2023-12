Le changement climatique dû aux éruptions volcaniques : un facteur clé dans l’extinction des dinosaures

By

Contrairement à la croyance traditionnelle selon laquelle une météorite était seule responsable de l’extinction des dinosaures, une nouvelle étude suggère que le changement climatique déclenché par des éruptions volcaniques massives pourrait avoir joué un rôle important. La découverte d'un cratère d'impact vieux de 65 millions d'années sous le golfe du Mexique a déclenché un débat parmi les chercheurs sur la cause principale de la disparition des anciens géants.

La recherche s'est concentrée sur les pièges du Deccan, un vaste plateau de l'ouest de l'Inde formé par une vaste activité volcanique qui a duré plus d'un million d'années. L'éruption, considérée comme la deuxième plus importante de l'histoire de la Terre, a entraîné la formation de couches volcaniques de plus de deux kilomètres d'épaisseur dans certaines régions des pièges du Deccan.

Pour étudier l'impact du volcanisme sur l'extinction des dinosaures, une équipe internationale de scientifiques a analysé les conséquences environnementales des éruptions des pièges du Deccan au cours des 200,000 XNUMX années précédant la fin du Crétacé. En examinant les traces élémentaires et leur présence dans les minéraux de lave en refroidissement, les chercheurs ont estimé les quantités de soufre volcanique et de fluor rejetées dans l'atmosphère.

Remarquablement, leurs résultats ont indiqué que la libération de soufre aurait pu déclencher une baisse globale des températures à l’échelle mondiale, conduisant à un phénomène connu sous le nom d’hiver volcanique. Il est remarquable que cette instabilité climatique ait pu durer des décennies avant que l’astéroïde ne frappe la Terre.

Le co-auteur de l'étude, le professeur Don Baker, a souligné que les multiples hivers volcaniques provoqués par les éruptions des pièges du Deccan auraient pu créer des conditions très difficiles pour tous les organismes vivants, ouvrant la voie à l'extinction éventuelle des dinosaures et à l'essor ultérieur des mammifères. Les résultats de l'étude mettent en lumière un événement d'extinction qui a eu des implications significatives pour l'évolution de notre espèce.

En plus de l’effet de refroidissement, une étude publiée en 2021 a proposé que les éruptions des pièges du Deccan aient libéré suffisamment de dioxyde de carbone pour potentiellement déclencher un effet de serre incontrôlable. Cet événement aurait provoqué le passage de l’hiver volcanique au réchauffement climatique, exacerbant encore davantage le stress environnemental sur les formes de vie.

L’étude, intitulée « Hivers volcaniques récurrents au cours du dernier Crétacé : bilans de soufre et de fluor des laves des pièges du Deccan », a été publiée dans la revue Science Advances (2023). Keila DePape de l'Université McGill a fourni du matériel supplémentaire et des entrevues pour ce projet de recherche.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce qui a causé l’extinction des dinosaures ?

R : Alors que le récit traditionnel imputait l’impact d’une météorite, des recherches récentes suggèrent que les éruptions volcaniques massives et le changement climatique qui en a résulté ont également joué un rôle important.

Q : Que sont les pièges Deccan ?

R : Les pièges du Deccan sont un immense plateau de l'ouest de l'Inde formé par une activité volcanique étendue il y a plus d'un million d'années.

Q : Qu’est-ce qu’un hiver volcanique ?

R : Un hiver volcanique est un phénomène au cours duquel les éruptions volcaniques libèrent des quantités importantes d’aérosols et de gaz dans l’atmosphère, entraînant une baisse globale de la température et une modification des conditions climatiques.

Q : Quel est l’impact des éruptions des pièges du Deccan sur l’environnement ?

R : Les éruptions des pièges du Deccan ont libéré de grandes quantités de soufre et de fluor, déclenchant des hivers volcaniques qui auraient pu durer des décennies. Cette instabilité climatique a posé d’immenses défis à tous les organismes vivants, contribuant à terme à l’extinction des dinosaures.

Q : Quelle est la signification de cette recherche ?

R : L'étude met en évidence le rôle important des éruptions volcaniques et du changement climatique en tant que facteurs contribuant à l'extinction qui a conduit à l'essor des mammifères et à l'évolution de notre espèce.