Nouvelles connaissances sur l’arôme de la bière : hypothèses contestables sur le linalol

By

Une étude récente menée par l'Institut Leibniz de biologie des systèmes alimentaires de l'Université technique de Munich a jeté un nouvel éclairage sur le rôle du linalol dans l'arôme de la bière. On pense depuis longtemps que le linalol, un odorant important du houblon connu pour son parfum floral et citronné, a un impact significatif sur l'arôme de la bière. Cependant, l'étude remet en question cette hypothèse, révélant que la différence de seuil d'odeur entre les énantiomères du linalol n'est pas aussi extrême qu'on le pensait auparavant.

Les énantiomères sont des variantes moléculaires qui ont le même nombre et le même type d'atomes mais diffèrent par leurs structures spatiales. Dans le cas du linalol, les deux énantiomères, (R)-linalol et (S)-linalol, ont des intensités d'odeur différentes. Des recherches antérieures suggéraient que le (R)-linalol avait une influence beaucoup plus forte sur l'arôme de la bière que son homologue en image miroir, le (S)-linalol. Cependant, il manquait des données fiables sur les seuils olfactifs des deux énantiomères.

Pour combler cette lacune dans les connaissances, l’équipe de recherche a optimisé une méthode préparative pour isoler le (S)-linalol énantiomériquement pur. Cela leur a permis de déterminer les concentrations seuils d’odeur spécifiques des deux énantiomères dans l’eau et dans la bière non houblonnée à l’aide d’un panel sensoriel entraîné. Les résultats ont montré que le (R)-linalol avait une concentration seuil d'odeur de 0.82 microgrammes par kilogramme dans l'eau, tandis que le (S)-linalol avait une concentration de 8.3 microgrammes par kilogramme. Dans la bière non houblonnée, les seuils étaient de 6.5 microgrammes par kilogramme pour le (R)-linalol et de 53 microgrammes par kilogramme pour le (S)-linalol.

Les résultats confirment que le (R)-linalol a une puissance olfactive plus élevée. Cependant, ils remettent également en question l’hypothèse précédente selon laquelle la différence de concentrations seuils d’odeur entre les énantiomères est significative. L'étude montre que la différence n'est que de huit à dix fois environ, ce qui suggère que la conversion du (R)-linalol en (S)-linalol pendant le processus de brassage et de stockage n'a pas une influence aussi grande sur l'arôme de la bière qu'on le pensait auparavant.

Cette recherche fournit des informations précieuses sur le développement et les changements de l'arôme de la bière, contribuant ainsi à une meilleure compréhension du processus de brassage et du vieillissement de la bière. En démystifiant les hypothèses de longue date sur le linalol, les brasseurs peuvent désormais faire des prédictions plus précises sur les caractéristiques aromatiques de leurs bières.

Référence : « Détermination énantiospécifique des concentrations seuils d'odeur de (R)- et (S)-linalol dans l'eau et la bière » par K. Reglitz, J. Stein, J. Ackermann, V. Heigl, L. Brass, F. Ampenberger , M. Zarnkow et M. Steinhaus, juillet 2023, Brewing Science.