De nouvelles découvertes dans le traitement du cancer du poumon pourraient révolutionner les soins personnalisés

Une étude révolutionnaire menée par l'Université de Tulane a révélé une voie moléculaire jusqu'alors inconnue qui pourrait être la clé pour arrêter la progression du cancer du poumon. Cette recherche, publiée dans la prestigieuse revue Proceedings of the National Academy of Sciences, a le potentiel de révolutionner le traitement du cancer du poumon en permettant le développement d'un nouveau médicament anticancéreux et de thérapies plus personnalisées.

Le cancer du poumon est une maladie répandue et mortelle, responsable de la majorité des décès liés au cancer dans le monde. Le Dr Hua Lu, titulaire de la chaire Reynolds et Ryan Families sur le cancer translationnel à la faculté de médecine de l'université de Tulane et auteur principal de l'étude, explique que cette étude pionnière se concentre sur RBM10, une protéine suppresseur de tumeur qui joue un rôle crucial dans l'inhibition de la croissance du cancer du poumon.

Grâce à leur enquête, les chercheurs ont découvert que RBM10 fonctionne en conjonction avec deux protéines ribosomales, RPL5 et RPL11, pour supprimer la fonction de c-Myc, une protéine qui pilote la croissance et la prolifération des cellules cancéreuses. En déstabilisant c-Myc, RBM10 inhibe efficacement la propagation du cancer du poumon.

Ces découvertes sont révolutionnaires car elles représentent la première preuve documentée d’une relation inhibant le cancer entre ces protéines. Le Dr Lu explique que RBM10 cible directement la dégradation de c-Myc et réduit ses effets cancérigènes grâce à son association avec RPL5 et RPL11.

Il est important de noter que l’étude a également mis en lumière une forme mutante de RBM10 que l’on trouve couramment dans les cellules cancéreuses du poumon. Cette forme mutante perd sa capacité à supprimer c-Myc et ne parvient pas à se lier à RPL5 et RPL11, favorisant finalement la croissance tumorale au lieu de l'inhiber.

Le Dr Lu a exprimé l'espoir que des recherches plus approfondies sur le mutant RBM10 mèneront à la création d'un médicament anticancéreux spécifiquement conçu pour cibler cette forme. En tirant parti de notre compréhension de cette structure unique, les scientifiques pourraient être en mesure de développer une molécule capable de convertir la forme mutante de RBM10, supprimant ainsi efficacement l'activité cancérigène de c-Myc.

Cette recherche ouvre de nouvelles voies pour le traitement personnalisé du cancer du poumon et laisse entrevoir de meilleurs résultats pour les patients à l’avenir. En révélant les secrets moléculaires de la croissance du cancer du poumon, les scientifiques se rapprochent du développement de thérapies ciblées qui pourraient avoir un impact significatif sur la vie de millions de personnes touchées par cette maladie dévastatrice.

