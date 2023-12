Un ancien volcan sous-marin au large des côtes japonaises lié à des tremblements de terre majeurs

By

Une nouvelle étude suggère qu'un volcan sous-marin éteint au large des côtes japonaises pourrait être responsable de plusieurs tremblements de terre majeurs inexpliqués dans la région. Le volcan, connu sous le nom de mont sous-marin Daiichi-Kashima, est situé sur la plaque tectonique du Pacifique en train de couler, à environ 25 km de la côte est du Japon. Ce mont sous-marin se trouve sur une section de la plaque qui a commencé à descendre dans le manteau terrestre il y a des milliers d'années.

L'auteur principal, Sungho Lee, chercheur postdoctoral à l'Université de Memphis, explique que si la majorité de l'activité sismique autour du mont sous-marin est constituée de petites secousses, il y a eu plusieurs séismes plus importants entre magnitudes 7 et 7.8 qui sont restés inexpliqués jusqu'à présent. Des études antérieures suggéraient que la friction entre le mont sous-marin et la plaque dominante était trop faible pour déclencher des tremblements de terre, mais de nouvelles données indiquent le contraire.

Les informations sismiques recueillies au fond de l'océan au Japon révèlent que les monts sous-marins rencontrent une résistance importante lorsqu'ils avancent sur une plaque subductrice et restent parfois coincés. Ce frottement peut provoquer une accumulation de contraintes sur le bord du mont sous-marin, ce qui entraîne son blocage et son arrêt, tandis que le reste de la plaque subductrice continue de descendre.

Finalement, la contrainte est relâchée lorsque le mont sous-marin se libère soudainement de la plaque dominante et avance brusquement, déclenchant ce que les chercheurs appellent un séisme de « blocage ». Ce type de tremblement de terre pourrait potentiellement conduire à des tsunamis, comme en témoignent les dépôts de sédiments le long de la côte est du Japon.

Les résultats de l'étude suggèrent que Daiichi-Kashima est un exemple notable de mont sous-marin en subduction qui provoque des frictions importantes. Même s’il n’est pas clair si le volcan pourrait bientôt déclencher un autre tremblement de terre, les chercheurs pensent que leurs découvertes pourraient également s’appliquer à d’autres régions du monde. Toutefois, selon l'étude, il est peu probable que d'autres monts sous-marins au large de la côte est du Japon atteignent la zone de subduction et déclenchent des tremblements de terre avant au moins un million d'années.

Comprendre les mécanismes à l’origine de tels tremblements de terre est crucial pour améliorer l’évaluation des risques et la préparation dans les régions sujettes à l’activité sismique.

En savoir plus dans l'histoire Web : Un ancien volcan sous-marin au large des côtes japonaises lié à des tremblements de terre majeurs