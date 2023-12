La baisse des dons d’embryons de FIV entrave la recherche scientifique au Royaume-Uni

Un rapport récent révèle une baisse significative du don d'embryons de FIV à la recherche scientifique au Royaume-Uni au cours des 15 dernières années. Les chiffres ont chuté de façon spectaculaire, passant de 17,925 2004 embryons donnés en 675 à seulement 2019 en XNUMX. Les raisons de ce déclin sont multiples et incluent des facteurs tels que la commercialisation de la FIV, les cliniques du NHS débordées et la lourdeur de la paperasse.

L’impact de ce déclin est considérable : les programmes de recherche souffrent et les patients subissent un traumatisme émotionnel. De nombreux patients ont été confrontés à de longs retards et à des frais de stockage supplémentaires en raison de la complexité du processus de don. Kathy Niakan, spécialiste des cellules souches de l'Université de Cambridge, a exprimé son inquiétude quant au potentiel gaspillé de ces embryons de haute qualité, affirmant qu'ils pourraient être d'une valeur inestimable à des fins de recherche.

La Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), l'organisme de surveillance de la fertilité du Royaume-Uni, vise à simplifier le processus de consentement pour les donneurs potentiels. Actuellement, les donneurs doivent consentir à des projets de recherche spécifiques, mais la HFEA propose la création d'une banque d'embryons où les dons peuvent être alloués selon les besoins. Alors que la consultation menée par la HFEA a souligné que la moitié des personnes interrogées soutenaient l'idée d'une banque d'embryons, une écrasante majorité de 86 % du public s'y opposait.

Il est intéressant de noter que la HFEA a reconnu les défis posés par le processus de consentement actuel, mais a néanmoins conclu qu'il existait un certain soutien en faveur d'un consentement générique pour la banque d'embryons de recherche. Cette conclusion semble être en contradiction avec l’opinion publique majoritaire exprimée lors de la consultation.

Des efforts doivent être faits pour remédier à la baisse des dons d’embryons par FIV et garantir un processus plus fluide pour les donneurs potentiels. La rationalisation du processus de consentement et la réponse aux préoccupations des patients et du public sont essentielles pour surmonter ces défis. Ce faisant, le Royaume-Uni peut maximiser le potentiel de ces embryons surnuméraires et favoriser la poursuite des avancées scientifiques.