Une vague croissante d’effractions frappe les restaurants du sud

La récente recrudescence des cambriolages dans deux restaurants populaires du sud de la ville a laissé les autorités locales perplexes. La police de Guelph enquête actuellement sur ces incidents, mais on ne sait toujours pas s'ils sont liés. Les incidents se sont produits à proximité, suscitant l’inquiétude des propriétaires d’entreprises et des résidents de la région.

Lors du premier incident, un passant vigilant a découvert une porte vitrée brisée dans un commerce situé sur Gordon Street, près d'Edinburgh Road South. De l'argent liquide et un lecteur de carte ont été signalés volés dans une caisse enregistreuse. Cet incident s'est produit vers 7 heures du matin, attirant l'attention des résidents locaux se rendant au travail tôt le matin.

Environ deux heures plus tard, le propriétaire d'un établissement voisin sur la rue Gordon et le chemin Lowes a signalé une effraction similaire. En arrivant au travail, elle a trouvé la porte vitrée cassée et une caisse manquante. Les enquêtes préliminaires suggèrent que trois individus ont été impliqués dans les deux crimes. Des témoins se souviennent avoir vu les suspects quitter les lieux à bord de ce qui semblait être un véhicule blanc, potentiellement une Mustang.

Ces incidents se produisant dans un court laps de temps et à proximité immédiate, les autorités locales intensifient leurs efforts pour enquêter sur la vague d'effractions. La police de Guelph recherche activement toute information susceptible de l'aider à identifier les suspects ou leur véhicule de fuite. Les résidents et les entreprises de la région sont invités à rester vigilants et à signaler rapidement toute activité suspecte aux autorités.

Questions fréquentes

Q : Les deux cambriolages sont-ils liés ?

Il n’est pas certain que les deux cambriolages soient liés. La police de Guelph enquête actuellement sur ces incidents afin de déterminer tout lien potentiel entre eux.

Q : Qu'est-ce qui a été volé ?

Lors du premier cambriolage, une caisse enregistreuse contenant de l'argent liquide et un lecteur de carte a été déclarée volée. Lors du deuxième incident, une caisse manquait.

Q : Existe-t-il des pistes sur les suspects ?

Les enquêtes préliminaires indiquent l'implication de trois suspects. Des témoins les ont vus quitter les lieux à bord d'un possible véhicule blanc, possiblement une Mustang. La police de Guelph recherche activement toute information qui pourrait aider à identifier les suspects ou leur véhicule de fuite.

Q : Que devraient faire les résidents et les entreprises de la région ?

Les résidents et les entreprises de la région sont encouragés à rester vigilants et à signaler toute activité suspecte ou information pertinente à la police de Guelph. La coopération et le signalement en temps opportun peuvent grandement aider les forces de l'ordre dans leurs efforts pour appréhender les responsables de ces effractions.