Des chercheurs de l'EPFL développent un algorithme pour former des réseaux de neurones analogiques, améliorant ainsi l'efficacité énergétique dans le Deep Learning

Des chercheurs de l'EPFL ont réalisé une avancée majeure dans le développement de réseaux de neurones analogiques en créant un algorithme capable de les entraîner avec autant de précision que les réseaux numériques traditionnels. Cette avancée ouvre la porte à des alternatives plus économes en énergie en matière de matériel d’apprentissage en profondeur.

Les réseaux neuronaux profonds, tels que Chat-GPT, ont un immense potentiel en raison de leur capacité à traiter de grandes quantités de données grâce à l'apprentissage algorithmique. Cependant, leur taille, leur complexité et leur consommation énergétique croissantes ont suscité des inquiétudes quant à leur impact environnemental.

Pour résoudre ce problème, des chercheurs, dirigés par Romain Fleury du Laboratoire d'ingénierie ondulatoire de l'EPFL, ont exploré des alternatives physiques aux réseaux numériques. Leurs résultats, publiés dans Science, détaillent un algorithme pour entraîner des systèmes physiques qui offre une vitesse, une robustesse et une consommation d'énergie réduites par rapport aux méthodes existantes.

L’équipe a testé avec succès son algorithme sur des systèmes physiques basés sur les ondes, notamment ceux qui utilisent des ondes sonores, des ondes lumineuses et des micro-ondes. Ali Momeni, premier auteur et chercheur au LWE, souligne la polyvalence de l'approche, notant qu'elle peut être appliquée pour entraîner n'importe quel système physique.

L’innovation clé derrière leur algorithme réside dans le remplacement du passage traditionnel vers l’arrière (rétropropagation) par un deuxième passage vers l’avant à travers le système physique. Cette mise à jour permet de mettre à jour localement chaque couche réseau, éliminant ainsi le besoin d'un jumeau numérique et réduisant la consommation d'énergie. De plus, cette approche s’aligne plus étroitement sur l’apprentissage humain, la rendant plus plausible sur le plan biologique.

Les chercheurs ont utilisé leur algorithme d'apprentissage physique local (PhyLL) pour entraîner des systèmes expérimentaux acoustiques et micro-ondes, ainsi qu'un système optique modélisé, atteignant une précision comparable à celle basée sur la formation basée sur BP. De plus, la méthode a démontré sa robustesse et son adaptabilité même lorsqu’elle est exposée à des perturbations imprévisibles, dépassant ainsi l’état de l’art.

Bien que des mises à jour numériques des paramètres soient encore nécessaires, l’équipe de l’EPFL vise à minimiser autant que possible le calcul numérique dans les itérations futures. Ils prévoient d'implémenter leur algorithme sur un système optique à petite échelle et d'explorer son évolutivité pour des réseaux de neurones comportant des centaines de couches et des milliards de paramètres.

Cette percée dans la formation aux réseaux neuronaux analogiques est prometteuse pour des solutions d’apprentissage en profondeur plus économes en énergie et plus respectueuses de l’environnement. En réduisant à la fois la taille et la consommation d’énergie, ces avancées contribuent à la durabilité des technologies d’IA.

