Une nouvelle étude révèle le régime alimentaire diversifié des premiers humains de la période paléolithique moyenne

Une étude récente menée par des chercheurs du Centre Senckenberg pour l'évolution humaine et le paléoenvironnement (SHEP) de l'Université de Tübingen a mis en lumière les habitudes alimentaires des premiers humains au cours de la période du Paléolithique moyen. Contrairement aux hypothèses précédentes, l’étude a révélé que ces anciens hominidés consommaient un régime alimentaire plus varié qu’on ne le pensait auparavant.

Grâce à l'analyse d'un site dans les monts Zagros en Iran, les chercheurs ont découvert des preuves de la consommation d'un large éventail d'animaux. Il y a entre 81,000 45,000 et XNUMX XNUMX ans, les hominidés locaux de ce site consommaient des ongulés, notamment des mammifères ongulés tels que des porcs, des cerfs, des vaches, des chevaux et des éléphants. De plus, les résultats indiquent la consommation de tortues, d’oiseaux, de mammifères carnivores et même de poissons, bien que ceux-ci soient consommés de manière plus sporadique.

Ces découvertes remettent en question l’idée selon laquelle les premiers humains dépendaient principalement de la consommation d’ongulés. L’étude suggère que le régime alimentaire de ces hominidés était plus diversifié, ressemblant aux habitudes alimentaires des Néandertaliens et de leurs proches dans d’autres régions.

Les monts Zagros en Iran revêtent une grande importance pour l’étude de l’évolution humaine en Asie du Sud-Ouest au cours de la période du Paléolithique moyen. Avec leur remarquable diversité environnementale et leur topographie hétérogène, les montagnes fournissent des informations précieuses sur la vie des premiers humains.

Alors que les découvertes archéologiques antérieures de la région se concentraient principalement sur les ongulés, les chercheurs du site de Ghar-e Boof ont mis au jour des preuves de la présence de mammifères carnivores et de tortues, élargissant ainsi notre compréhension des choix alimentaires de ces anciens hominidés.

L’étude a également révélé que les tortues faisaient partie intégrante de leur alimentation. Les chercheurs ont découvert des restes de diverses espèces d'oiseaux et des fossiles de carnivores, dont un grand chat prédateur, peut-être un léopard, et un renard roux. Ils ont conclu que les tortues étaient probablement rôties dans leur carapace, en raison des marques de brûlure trouvées sur leur extérieur.

Ces découvertes indiquent que les premiers humains du Paléolithique moyen dans la région de Zagros avaient un comportement de chasse diversifié, reflété par des découvertes similaires dans d'autres parties de l'Eurasie. L'étude met en évidence la complexité du régime alimentaire de nos ancêtres et souligne la nécessité de poursuivre les recherches pour découvrir de nouvelles informations sur l'évolution humaine.

