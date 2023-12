À la recherche des atmosphères perdues : les découvertes surprenantes de CUTE

Une étude récente menée par le Colorado Ultraviolet Transit Experiment (CUTE) a révélé des informations fascinantes sur l’évaporation atmosphérique des soi-disant « Jupiters chauds », des géantes gazeuses qui orbitent à proximité de leurs étoiles. CUTE, un petit satellite équipé d'une seule caméra CCD ultraviolette, a observé sept Jupiters chauds et détecté des variations dans leurs taux d'évaporation et leurs atmosphères.

Alors que les Jupiters chauds orbitent très près de leurs étoiles, leurs atmosphères se dilatent et deviennent gonflées à cause de la chaleur intense. Par conséquent, ces atmosphères gonflées sont sensibles aux vents de rayonnement des étoiles, qui peuvent chasser les gaz et créer des queues semblables à des comètes. Les observations de CUTE ont permis aux scientifiques d'identifier des modèles d'absorption et de déduire les signatures chimiques de la lumière des étoiles traversant ces atmosphères.

Les découvertes surprenantes ont révélé que certains Jupiters chauds perdent rapidement de la matière atmosphérique, tandis que d'autres restent relativement stables. Par exemple, WASP-189b a été observé perdant la quantité étonnante de 400 millions de kilogrammes (900 millions de livres) de matière par seconde. En revanche, MASCARA-4b n’a montré aucune perte de gaz détectable. Pendant ce temps, KELT-9b, connue comme l’exoplanète la plus chaude découverte à ce jour, n’a présenté qu’une modeste quantité d’évaporation atmosphérique.

Bien que les raisons de ces différents taux d’évaporation ne soient pas encore entièrement comprises, les scientifiques pensent que la force gravitationnelle d’une planète et le niveau d’activité de son étoile pourraient jouer un rôle important. Des recherches plus approfondies utilisant les données de CUTE pourraient faire la lumière sur ce phénomène et potentiellement approfondir notre compréhension des planètes situées au-delà de notre système solaire.

De plus, les recherches de CUTE s'étendent au-delà des Jupiters chauds. En examinant la perte d’atmosphère à grande échelle, les chercheurs espèrent mieux comprendre les processus qui contribuent à l’épuisement de mondes plus petits, comme Mars. Comprendre ces mécanismes pourrait aider à dévoiler les origines et l’évolution de divers systèmes planétaires.

Présentant ses résultats lors de la réunion 2023 de l'Union géophysique américaine à San Francisco, la mission CUTE devrait continuer à étudier une gamme diversifiée de Jupiters chauds jusqu'à son achèvement en 2027. Ce projet ambitieux, soutenu par des étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs de l'Université de Colorado, Boulder, a le potentiel de révolutionner notre compréhension des atmosphères exoplanétaires et de leur processus d'évaporation.