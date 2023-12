Une nouvelle étude révèle la prévalence des noyaux stellaires dépouillés

Une étude récente publiée dans la revue Science a fourni un nouvel aperçu de la prévalence des noyaux stellaires dépouillés dans l'univers. La recherche, dirigée par l'astrophysicienne Maria Drout et son équipe de l'Université de Toronto, s'est concentrée sur les grands et petits nuages ​​de Magellan, deux galaxies naines en orbite autour de la Voie lactée.

Alors que les théories suggéraient que les noyaux stellaires dénudés devraient être courants, les astronomes ont eu du mal à trouver des exemples concrets. Cependant, Drout et ses collègues ont identifié 16 étoiles avec des « entrailles » exposées dans leur étude de millions d’étoiles dans les Nuages ​​de Magellan. Ces noyaux exposés sont composés d'éléments forgés au plus profond du noyau de l'étoile, qui sont normalement cachés sous des couches d'hydrogène.

L’étude a révélé que ces noyaux stellaires dépouillés se trouvent généralement dans les systèmes binaires, où un partenaire enlève plus de la moitié de la masse de l’autre, laissant son noyau exposé. Ce processus peut prendre des dizaines, voire des centaines de milliers d’années. Les noyaux exposés émettent une lumière ultraviolette brillante, ce qui les rend plus faciles à identifier.

La découverte de ces noyaux stellaires dénudés a des implications importantes pour la compréhension de divers phénomènes cosmologiques, notamment les ondes gravitationnelles et certains types de supernovae. De plus, l’identification de ces noyaux dénudés est cruciale pour prédire le nombre de fusions d’étoiles à neutrons que les détecteurs d’ondes gravitationnelles comme LIGO peuvent détecter.

Drout et son équipe pensent également qu'il pourrait y avoir beaucoup plus d'étoiles dénudées et cannibalisées qui restent cachées. Ils estiment que deux de ces étoiles sur trois pourraient être plus petites que leurs étoiles compagnes et seraient effectivement masquées par leur lumière plus brillante.

Dans l’ensemble, cette étude apporte un nouvel éclairage sur la prévalence des noyaux stellaires dépouillés dans l’univers et sur leur rôle dans les processus cosmiques fondamentaux. Grâce aux progrès des télescopes et à la poursuite des recherches, les astronomes espèrent découvrir davantage de ces victimes cosmiques à l’avenir.