Des scientifiques découvrent une mystérieuse masse d’eau, révélant de nouvelles informations sur la dynamique des océans

Les scientifiques ont récemment fait une découverte révolutionnaire dans l’océan Atlantique, révélant une masse d’eau massive jusqu’alors inconnue. Cette étendue d'eau nouvellement identifiée, connue sous le nom d'eau équatoriale atlantique, s'étend de la pointe du Brésil jusqu'au golfe de Guinée, près de l'Afrique de l'Ouest. Sa présence remet en question les hypothèses antérieures sur la dynamique des océans et ouvre un nouveau chapitre dans notre compréhension du fonctionnement complexe des océans de notre planète.

L’eau des océans est loin d’être homogène ; il s’agit plutôt d’un réseau complexe de couches et de masses interconnectées. Cette masse d’eau colossale, formée par le mélange de plans d’eau distincts le long de l’équateur, témoigne de la nature complexe des courants océaniques et de leur profond impact sur la répartition des propriétés de l’eau.

Traditionnellement, des phénomènes similaires avaient été observés dans les océans Pacifique et Indien, mais jusqu’à présent, ils avaient échappé aux scientifiques de l’Atlantique. Viktor Zhurbas, physicien et océanologue, souligne l'importance de cette découverte, affirmant que l'absence de masse d'eau équatoriale dans l'Atlantique semblait contradictoire, compte tenu des caractéristiques communes observées dans les autres océans.

Pour distinguer les différentes masses d'eau, les océanographes utilisent des graphiques de température et de salinité qui leur permettent de cartographier les relations à travers l'océan. Ces cartes fournissent des mesures essentielles pour déterminer la densité de l'eau de mer. En 1942, les eaux équatoriales ont été identifiées dans les océans Pacifique et Indien sur la base de modèles distincts de température et de salinité le long de lignes de densité constante.

La découverte de l'insaisissable eau équatoriale de l'Atlantique a été rendue possible grâce à l'analyse des données du programme Argo, une flotte mondiale de flotteurs robotisés surveillant en permanence les océans du monde. Cette découverte remarquable enrichit nos connaissances sur les processus de mélange des océans, nous rapprochant ainsi d'une compréhension complète du transport mondial de chaleur, d'oxygène et de nutriments, vital pour la santé de notre planète.

Publiée dans la revue Geophysical Research Letters, cette découverte marque une étape importante dans l'océanographie et souligne l'importance de l'exploration et de la surveillance continues de nos océans. En perçant les mystères des profondeurs, les scientifiques peuvent dresser un tableau plus précis des masses d’eau fondamentales de notre planète et de leur impact sur l’équilibre délicat de la Terre.

