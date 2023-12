Nouvelles informations sur le terrain polygonal enfoui de Mars

By

Le rover chinois Zhurong, le deuxième rover réussi à atterrir sur Mars, a fourni des données précieuses mettant en lumière les secrets cachés sous la surface martienne. Equipé d'un système radar à pénétration de sol, le rover a scanné son site d'atterrissage à Utopia Planitia et a fait une découverte fascinante : des coins polygonaux enfouis situés à une profondeur d'environ 35 mètres.

Alors que les missions précédentes ont observé un terrain de type polygone sur Mars, il s’agit de la première indication de caractéristiques polygonales enfouies. Les coins polygonaux irréguliers, allant de centimètres à plusieurs dizaines de mètres de diamètre, se sont probablement formés à la fin de l'Hespérien et au début de l'Amazonie sur Mars, il y a environ 3.7 à 2.9 milliards d'années.

Les scientifiques pensaient initialement que ces polygones enfouis résultaient de cycles de gel-dégel au cours de l’ancien environnement humide de Mars. Cependant, les origines volcaniques du refroidissement des coulées de lave ne peuvent être exclues. La structure souterraine du terrain paléo-polygonal enfoui, combinée aux couches de matériaux de couverture, suggère une transformation significative du climat et de l'activité aquatique de Mars.

La présence d'eau et de glace nécessaires au processus de gel-dégel peut provenir d'une migration d'humidité induite par une aspiration cryogénique, de chutes de neige ou d'une diffusion de vapeur pour le dépôt de glace interstitielle. Ces résultats soutiennent des recherches antérieures indiquant de multiples inondations au cours de la même période, qui ont créé des couches sous la surface d'Utopia Planitia.

En plus d'élargir notre compréhension de l'histoire géologique de Mars, les levés radar à pénétration de sol de Zhurong se sont révélés essentiels pour examiner les structures et la composition peu profondes jusqu'à des profondeurs d'environ 100 mètres. Cela complète les explorations radar orbitales d'autres missions telles que Mars Express de l'ESA et l'orbiteur chinois Tianwen-1.

À mesure que les chercheurs continuent d'étudier les données accumulées par l'exploration de Zhurong, on s'attend à ce que de nouvelles informations sur les anciennes transformations climatiques et géologiques de Mars émergent, offrant ainsi une compréhension plus profonde du passé mystérieux de la planète rouge.

Foire aux Questions

1. Qu'a découvert le rover Zhurong sous la surface martienne ?

Les chercheurs ont découvert des coins polygonaux enfouis situés à une profondeur d'environ 35 mètres. La taille de ces polygones irréguliers varie de quelques centimètres à plusieurs dizaines de mètres.

2. Quand ces éléments polygonaux enfouis se sont-ils formés ?

Ces entités polygonales enfouies se sont probablement formées à la fin de l’Hespérien et au début de l’Amazonie sur Mars, il y a environ 3.7 à 2.9 milliards d’années.

3. Quelle est la cause de la formation de ces polygones enfouis ?

La formation de ces polygones enfouis peut résulter de cycles de gel-dégel au cours de l'ancien environnement humide de Mars ou d'origines volcaniques résultant du refroidissement des coulées de lave.

4. Qu'indique la présence d'un terrain polygonal enfoui ?

La présence d'un terrain polygonal enfoui suggère une transformation significative du climat et de l'activité aquatique de Mars. Cela signifie une transformation paléoclimatique notable et un bouleversement climatique aux latitudes basses et moyennes.

5. Comment le radar à pénétration de sol du rover Zhurong a-t-il contribué à notre compréhension de Mars ?

Le radar pénétrant dans le sol à bord du rover Zhurong a fourni des détails critiques sur les structures et la composition peu profondes dans une profondeur d'environ 100 mètres. Il a complété les explorations radar orbitales d’autres missions et a élargi notre compréhension de l’histoire géologique de Mars.