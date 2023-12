Une nouvelle étude suggère une révision potentielle de la taille du Soleil

By

La taille de notre Soleil, une étoile qui a fait l'objet de nombreuses études depuis des siècles, pourrait devoir être légèrement révisée, selon une étude révolutionnaire menée par des astronomes de l'Université de Tokyo et de l'Institut d'astronomie de Cambridge. L'étude, intitulée « La taille acoustique du Soleil », a utilisé une méthode pionnière connue sous le nom d'héliosismologie pour analyser les données recueillies à partir de l'imageur Michelson Doppler Imager (MDI) de l'Observatoire héliosphérique solaire (SOHO).

L'héliosismologie consiste à étudier les oscillations ou ondes qui se produisent à la surface du Soleil. Ces ondes, découvertes par les astronomes en 1962, ressemblent aux mouvements de l'eau bouillante sur une cuisinière. En examinant ces ondes, les astronomes peuvent mieux comprendre l’intérieur du Soleil et même prédire la présence de taches solaires avant qu’elles ne deviennent visibles.

Des études antérieures reposaient sur des ondes de surface moins précises, appelées ondes en mode f, pour déterminer le rayon solaire. Cependant, cette nouvelle étude s’est concentrée sur les ondes en mode p, qui sont plus longues et traversent l’intérieur du Soleil. Par conséquent, les chercheurs ont découvert que le rayon solaire, actuellement estimé à 695,780 100 kilomètres, pourrait être légèrement plus petit de quelques centièmes de pour cent, soit environ 200 à XNUMX kilomètres.

Le rayon solaire joue un rôle crucial en astronomie et en héliophysique, car c'est un paramètre essentiel pour divers calculs astronomiques. Le Soleil, étant une boule de plasma d'hydrogène et d'hélium sans limite de surface distincte, émet de l'énergie et influence la vie sur Terre à travers sa photosphère, la couche visible du Soleil que nous percevons comme sa surface.

Si cette révision de la taille du Soleil peut paraître insignifiante, elle ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre notre étoile hôte. La nouvelle capacité de sonder l’intérieur du Soleil grâce à l’héliosismologie offre aux astronomes une voie fascinante pour percer la nature énigmatique de ce corps céleste.

FAQ:

Q : Quelle méthode l’étude a-t-elle utilisée pour déterminer la révision potentielle de la taille du Soleil ?

R : L'étude a utilisé une méthode appelée héliosismologie, qui consiste à étudier les oscillations ou les ondes à la surface du Soleil.

Q : Comment fonctionne l’héliosismologie ?

R : L'héliosismologie permet aux astronomes d'avoir un aperçu de l'intérieur du Soleil en analysant les ondes qui se produisent à sa surface, de la même manière que les ondes sismiques sont utilisées pour étudier le noyau terrestre.

Q : Dans quelle mesure le rayon solaire révisé est-il plus petit que la valeur actuellement acceptée ?

R : Le rayon solaire révisé est légèrement plus petit de quelques centièmes de pour cent, soit environ 100 à 200 kilomètres.

Q : Pourquoi le rayon solaire est-il important en astronomie ?

R : Le rayon solaire est un paramètre crucial pour divers calculs astronomiques et aide les scientifiques à comprendre l'impact du Soleil sur la Terre et le système solaire.

Q : Qu’est-ce que la photosphère ?

R : La photosphère est la couche visible du Soleil communément appelée sa surface.