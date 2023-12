L'orbite changeante de la Terre dévoile les secrets de l'ancien Sahara africain

Le désert du Sahara, connu pour ses paysages arides et arides, était autrefois une savane verdoyante et luxuriante regorgeant de vie. Les scientifiques ont découvert que la transformation du Sahara en désert n’est pas un état permanent, mais plutôt un phénomène cyclique qui se produit environ tous les 21,000 XNUMX ans. Cette révélation intrigante met en lumière la sensibilité du Sahara aux changements climatiques et offre un aperçu des implications du changement climatique actuel.

Grâce à des recherches et des modélisations approfondies, une équipe de modélisateurs climatiques et d’anthropologues a identifié la cause du verdissement du Sahara. Les changements dans la précession orbitale de la Terre, c'est-à-dire les légères oscillations de la planète lors de sa rotation, ont joué un rôle important dans cette transformation. L'oscillation de l'axe de la Terre a amené l'hémisphère Nord à se rapprocher du soleil pendant les mois d'été, provoquant des températures plus chaudes et une rétention accrue d'humidité dans l'air. Cela a conduit au renforcement du système de mousson ouest-africain et au déplacement de la ceinture pluviale africaine vers le nord. Le Sahara a connu une augmentation des précipitations, ce qui a facilité la propagation de la végétation et l’établissement de savanes et de prairies boisées à travers le désert.

Il est intéressant de noter que ces périodes cycliques humides en Afrique du Nord coïncident avec des variations de l'orbite terrestre connues sous le nom de cycles de Milankovitch. Ces cycles incluent l'excentricité, l'obliquité et la précession, chacun affectant la quantité d'énergie que la Terre reçoit du soleil. Le cycle de précession, qui se produit tous les 21,000 XNUMX ans, semble être le principal moteur du verdissement du Sahara. Durant les étés plus chauds de l’hémisphère Nord, l’augmentation des précipitations a initié la phase humide, permettant l’expansion de la végétation dans toute la région.

Cependant, l’étude révèle que les périodes humides ne se produisaient pas pendant les périodes glaciaires, lorsque les régions polaires étaient recouvertes de grandes calottes glaciaires. L'effet de refroidissement de ces calottes glaciaires a neutralisé l'influence de la précession et supprimé l'expansion du système de mousson africain. Cette corrélation entre la présence de calottes glaciaires et l’absence de périodes humides met en évidence un lien important entre les hautes latitudes et les régions tropicales.

Comprendre les changements climatiques historiques au Sahara est crucial pour comprendre les implications actuelles du changement climatique provoqué par les activités humaines. À mesure que les températures continuent d’augmenter, il est possible que le système de mousson se renforce, ce qui aurait un impact sur les écosystèmes locaux et mondiaux. En outre, la sensibilité du Sahara et son rôle de porte d'entrée pour la dispersion des espèces entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne soulignent l'influence de l'orbite terrestre sur les modèles de biodiversité. Cette recherche offre une perspective précieuse sur la nature dynamique du Sahara et son importance écologique à travers l'histoire.