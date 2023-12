Les astronomes attendent une pluie de météores spectaculaire au milieu de niveaux de pollution lumineuse variables

Les astronomes du monde entier attendent avec impatience l'un des spectacles d'étoiles filantes les plus époustouflants cette semaine, alors que la pluie de météores annuelle des Géminides atteint son apogée. La pluie de cette année, connue sous le nom de « Lumières de Noël de la nature », promet d'être particulièrement remarquable, avec plus de 100 météores par heure illuminant le ciel nocturne.

Cependant, la capacité de chacun à profiter de ce spectacle céleste dépend grandement de sa localisation et du niveau de pollution lumineuse de sa zone. Le Royaume-Uni, par exemple, présente des variations significatives dans les niveaux de pollution lumineuse selon les villes. Une enquête récente révèle que 12 villes du pays sont classées comme ayant la pire pollution lumineuse, dont Londres, Manchester et Birmingham. En revanche, il existe 20 villes avec des niveaux de pollution lumineuse nettement inférieurs, comme Lancaster, Chippenham, Folkestone, Truro et Winchester, où la Voie lactée peut être observée plus clairement.

La pluie de météores des Géminides est causée par des débris laissés par l'astéroïde Phaéton, découvert en 1862. Ces météores sont particulièrement populaires parmi les astronomes en raison de leur luminosité et de leur nature multicolore, apparaissant souvent sous la forme de traînées de lumière jaune, verte et bleue. Il est recommandé de trouver une zone sombre du ciel près de la constellation des Gémeaux, d’où les météores semblent rayonner, et d’attendre patiemment cet affichage fascinant. Aucun télescope ni jumelles ne sont nécessaires, car l'œil nu est le meilleur moyen de repérer ces étoiles filantes.

La pluie de météores de cette année culminera jeudi soir vers 7h30, ce qui en fera un spectacle incroyable à voir pour ceux qui ont la chance de se trouver dans une zone avec une pollution lumineuse minimale. Alors que la pluie coïncide avec la nouvelle lune, offrant un ciel plus sombre, les astronomes et les scientifiques prédisent que 2023 sera une année exceptionnellement favorable pour observer des traînées de météores dans le ciel.

Ainsi, que vous vous trouviez dans une ville bien éclairée ou dans un endroit avec un ciel nocturne plus immaculé, prenez un moment pour apprécier les merveilles de l'univers au-dessus. La pluie de météores des Géminides offre une opportunité magique de se connecter avec la beauté du cosmos, nous rappelant l’immensité et les merveilles qui se trouvent au-delà de notre propre petit monde.