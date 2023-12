Le tennis peut présenter un risque sérieux de traumatisme crânien, révèle une étude

By

L'impact d'une balle de tennis peut provoquer des lésions cérébrales traumatiques, selon une étude

Une étude récente suggère que le tennis, un sport souvent associé à l'agilité et à la finesse, peut présenter un risque sérieux de traumatisme crânien (TCC) si un joueur est touché par une balle de tennis. Bien que nous associions généralement des sports comme le football et le rugby aux commotions cérébrales, l’impact d’une balle de tennis rapide sur la tête peut être tout aussi grave.

L'étude a révélé que si une balle de tennis voyageant à plus de 89 milles à l'heure frappe la tête d'un joueur, elle peut potentiellement provoquer une commotion cérébrale. Étant donné que les joueurs de tennis professionnels peuvent souvent servir à des vitesses supérieures à 100 mph, le risque de traumatisme crânien dans ce sport est important. Même si les joueurs amateurs ne peuvent pas frapper la balle avec autant de force, des blessures causées par les balles de tennis restent possibles, quoique rares.

Les experts soulignent l’importance de comprendre et de se protéger contre les blessures à la tête résultant des impacts de balles de tennis, car le tennis est un sport populaire avec des millions de participants dans le monde. Les chercheurs ont utilisé un modèle informatique, similaire à ceux utilisés pour prédire les blessures à la tête dans les accidents de voiture, pour évaluer l'effet potentiel d'une balle de tennis frappant une tête humaine à différentes vitesses, angles et emplacements.

L'étude a en outre souligné que les blessures à la tête causées par les balles de tennis sont plus probables lorsque la balle frappe le côté de la tête ou à un angle direct de 90 degrés. Ces résultats ont été récemment publiés dans le Journal of Applied Mechanics. Bien que les commotions cérébrales soient généralement considérées comme des traumatismes crâniens légers, elles peuvent néanmoins entraîner des symptômes débilitants tels que des maux de tête, des étourdissements et des difficultés de concentration, qui peuvent durer des semaines, voire des mois.

Bien que cette étude se soit concentrée principalement sur le risque pour les hommes adultes, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour estimer les risques potentiels pour les femmes et les enfants. Cependant, il est probable que les résultats seront similaires selon le sexe et le groupe d’âge.

Alors que la popularité du tennis continue de croître et que la participation augmente, il est crucial que les athlètes, les entraîneurs et les parents soient conscients des risques potentiels associés à ce sport. Des précautions telles que le port d'un casque approprié et le fait d'être attentif au positionnement pendant le jeu doivent être soulignées afin de minimiser l'apparition de blessures graves à la tête.

