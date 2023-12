Des archéologues découvrent des temples jumeaux en Irak

Résumé : De récentes fouilles archéologiques en Irak ont ​​révélé l'existence de temples jumeaux remontant à l'Antiquité. Le temple le plus récent, construit au IVe siècle avant JC, aurait des liens avec Alexandre le Grand. La découverte met en lumière la riche histoire de la région et suggère que l'héritage des Sumériens était encore influent pendant la période hellénistique.

Au cours des fouilles en cours menées par le British Museum dans la ville sumérienne de Girsu (maintenant connue sous le nom de Tello), les archéologues ont mis au jour une construction en couches composée d'un temple sumérien plus ancien et d'un temple hellénistique plus récent dédié au dieu grec Hercule et au dieu héros sumérien Ningirsu. . Le fait que le deuxième temple ait été construit exactement au même endroit que le premier suggère que cet endroit revêtait une grande importance pour les habitants de Mésopotamie.

Parmi les découvertes figurait une brique cuite avec une inscription en araméen et en grec mentionnant « le donateur de deux frères ». On pense que cette référence fait allusion à Alexandre le Grand, connu pour ses conquêtes et l’établissement d’un vaste empire. La brique contenait également des symboles associés à Zeus, le dieu grec du ciel.

La découverte d'une drachme d'argent, une pièce de monnaie grecque antique, sous un autel ou un sanctuaire conforte en outre la possibilité de l'implication d'Alexandre dans le temple. La pièce présente une représentation d'Hercule, ressemblant aux représentations conventionnelles d'Alexandre, ainsi que de Zeus. On suppose que la visite d'Alexandre à Babylone ou un détour par Suse pendant son règne aurait pu lui fournir l'occasion d'influencer la reconstruction du temple.

En plus de ces artefacts, les fouilles ont également dévoilé des figurines en argile de soldats, éventuellement des offrandes faites après les batailles. La présence de cavaliers macédoniens à cheval implique un lien avec Alexandre et un culte de l'héroïsme guerrier.

Ces découvertes suggèrent une association étroite entre Alexandre le Grand et les temples jumeaux, soulignant l'influence durable des Sumériens et la riche signification historique de la région. Des recherches et analyses plus approfondies permettront de mieux comprendre l'étendue de l'implication d'Alexandre et son impact sur la reconstruction de ces sites antiques.

En savoir plus dans l'histoire Web : Des archéologues découvrent des temples jumeaux en Irak