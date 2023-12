Des vers marins bizarres développent une stratégie de reproduction unique

By

Certains vers marins ont adopté une méthode de reproduction particulière en faisant pousser un deuxième ver sur leurs extrémités arrière, qui finit par se détacher pour trouver un partenaire. Les syllides verts japonais (Megasyllis nipponica) emploient cette stratégie non conventionnelle, comme le rapporte une étude récente publiée dans Scientific Reports. Ces vers résident généralement au fond de l'océan, mais lorsqu'ils sont prêts à se reproduire, ils subissent des changements importants, transformant leur corps en une structure connue sous le nom d'épitoke. Cette transformation leur permet de nager dans la colonne d’eau, ce qui leur donne la possibilité de parcourir de plus longues distances à la recherche de partenaires potentiels.

Alors que la majorité des vers syllides meurent après s'être reproduits, les syllides verts japonais adoptent une approche différente. Ils développent une section à l'extrémité de leur queue appelée stolon, qui finit par se détacher et nage pour trouver des membres du sexe opposé pour l'accouplement. Le stolon n'est pas simplement une queue mais une entité pleinement formée avec son propre cerveau, ses yeux, ses antennes et ses organes sexuels. Cependant, il lui manque une bouche ou un système digestif fonctionnel, car son seul objectif est de produire des ovules ou des spermatozoïdes avant sa disparition rapide.

Les chercheurs impliqués dans l’étude ont été particulièrement intrigués par l’expression des gènes Hox dans le stolon. Initialement, ils s’attendaient à ce que l’expression des gènes reflète celle de l’organisme d’origine, avec des gènes pour la tête, la section médiane et la queue exprimés dans les mêmes positions. Cependant, ils ont découvert que le stolon se compose uniquement d’une tête et d’une queue sans la section médiane. Le mécanisme de détachement du stolon n’est pas encore entièrement compris, mais on pense qu’il se brise lors de ses mouvements frétillants.

Alors que le stolon s'aventure à la recherche d'un partenaire dans la colonne d'eau, le ver restant commence à développer un petit bourgeon qui remplace finalement la queue perdue. Ce ver résilient continue son existence, se nourrissant et faisant pousser un autre mégot détachable pour une reproduction future. La stratégie de reproduction unique de ces vers marins offre un aperçu fascinant des méthodes diverses et inventives que les organismes emploient pour survivre et se propager dans leur environnement.