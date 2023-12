Nouvelles connaissances sur l’adhérence de la glace sur les surfaces

L’accumulation de glace peut présenter des dangers importants pour diverses industries, notamment l’aviation et le transport maritime. Retirer la glace des surfaces est une tâche difficile et gourmande en énergie, ce qui a amené les chercheurs à explorer le développement de matériaux passifs d'élimination de la glace. Alors que des études antérieures se concentraient sur la glace cristallisée à partir d'eau pure, une enquête récente menée par l'Université de l'Illinois à Chicago s'est penchée sur l'impact des impuretés couramment présentes dans l'eau naturelle sur l'adhésion de la glace aux matériaux structurels courants.

En laboratoire, les scientifiques ont examiné la glace formée avec diverses concentrations d'impuretés telles que du sel, du tensioactif et du solvant. Étonnamment, ils ont découvert que la glace contaminée était moins collante que la glace fabriquée à partir d’eau pure dans des conditions spécifiques. Cette adhérence réduite a été attribuée à un phénomène appelé couche quasi-liquide, qui se forme lorsque la glace entre en contact avec une matière solide.

La couche quasi-liquide, située près de la surface solide, possède des propriétés semblables à celles d'un liquide qui influencent la force d'adhésion de la glace. L’analyse de cette couche par le biais d’expériences est un défi. Néanmoins, les chercheurs ont utilisé des simulations de dynamique moléculaire pour étudier comment les impuretés affectaient ses caractéristiques. Ils ont découvert que les impuretés étaient expulsées de la glace par des processus de congélation et de drainage, entraînant la formation d’une couche liquide augmentant le caractère glissant de la surface de la glace.

Il est intéressant de noter que l’étude a également mis en lumière les défis auxquels sont confrontés les navires dans les régions arctiques. Malgré la présence de faibles concentrations de sel dans l’eau salée, la formation de glace peut encore être problématique. La vitesse à laquelle l'eau gèle affecte la migration des contaminants, une congélation plus lente permettant aux impuretés de s'accumuler à l'interface glace-solide, conduisant à une plus grande adhésion. Cependant, lorsque la congélation se produit rapidement, les impuretés sont isolées ou expulsées, produisant une glace plus pure et plus résistante qui adhère moins aux surfaces.

Cette recherche marque le début d’une exploration plus approfondie de l’adhésion de la glace impure, avec des implications dans divers domaines. Les résultats fournissent des informations précieuses sur le comportement de la glace sur les surfaces et ouvrent de nouvelles voies de recherche et d’innovation.

FAQ:

Q : Pourquoi est-il difficile d’enlever la glace des surfaces ?

R : La glace adhère avec ténacité à la plupart des surfaces, ce qui rend son élimination risquée et gourmande en énergie.

Q : Qu’est-ce que l’étude de l’Université de l’Illinois à Chicago a examiné ?

R : L'étude a exploré l'impact des impuretés couramment présentes dans l'eau naturelle sur l'adhésion de la glace aux matériaux structurels courants.

Q : Qu’est-ce que la couche quasi-liquide ?

R : La couche quasi-liquide est une structure unique qui se forme lorsque la glace rencontre de la matière solide, possédant des propriétés semblables à celles d'un liquide.

Q : Comment les impuretés ont-elles affecté l’adhérence de la glace ?

R : Les impuretés ont été expulsées de la glace par des processus de congélation et de drainage, entraînant la formation d'une couche liquide qui a augmenté le caractère glissant de la glace.

Q : Pourquoi les navires dans les régions arctiques peuvent-ils encore lutter contre la formation de glace malgré de faibles concentrations de sel ?

R : Une congélation plus lente permet aux impuretés de s’accumuler à l’interface glace-solide, conduisant à une plus grande adhérence. La congélation rapide isole ou expulse les impuretés, ce qui donne une glace plus pure et plus résistante qui adhère moins aux surfaces.