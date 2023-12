Les scientifiques du SETI font une percée dans la communication interstellaire

By

Les chercheurs de l'Institut SETI ont franchi une étape importante dans la communication inter-espèces en s'engageant dans ce qu'ils pensent être la toute première conversation avec des baleines à bosse dans leur propre langue. L’équipe a étudié les moyens de comprendre et d’interagir avec les intelligences extraterrestres, et leur succès avec les baleines pourrait fournir des informations précieuses pour de futures rencontres.

Grâce à l’utilisation d’appels de « contact » enregistrés via un haut-parleur sous-marin, Twain, une baleine à bosse, a répondu aux signaux de manière conversationnelle. Twain, qui vivait dans une zone d'alimentation des baleines à bosse en Alaska, s'est approché du bateau des scientifiques et a fait le tour de celui-ci tout au long de l'échange de 20 minutes. Remarquablement, Twain a non seulement répondu à chaque appel joué, mais a également adapté les variations d'intervalle entre les signaux.

Le Dr Brenda McCowan, une chercheuse behavioriste de l'UC Davis qui a collaboré avec l'équipe SETI, a décrit l'échange comme une avancée majeure dans la communication avec les baleines et dans la compréhension de leur système de communication. L’équipe de recherche espère que l’étude des systèmes de communication intelligents non humains, tels que ceux observés chez les baleines, aidera à développer des filtres pour déchiffrer les signaux extraterrestres à l’avenir.

Semblable à l’utilisation de l’Antarctique comme proxy scientifique pour étudier Mars, les chercheurs appliquent la théorie de l’information pour mesurer la complexité de la communication. Ils quantifient les structures de règles intégrées dans les messages reçus pour développer une compréhension de la complexité communicative.

Les découvertes de l'équipe ont été publiées dans la revue scientifique PeerJ sous le titre « Lecture bioacoustique interactive comme outil de détection et d'exploration de l'intelligence non humaine : « converser » avec une baleine à bosse d'Alaska. » Cette recherche révolutionnaire repousse les limites de la communication interspécifique et rapproche l’humanité de la compréhension des subtilités des langues extraterrestres.