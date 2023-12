Des astronomes découvrent des preuves d'un disque d'accrétion dans la galaxie au-delà de la Voie lactée

By

Une découverte récente des astronomes fournit des preuves irréfutables de l’existence d’un disque tourbillonnant de matière alimentant une jeune étoile située dans une galaxie située en dehors de la Voie lactée. Cette découverte remet en question la croyance dominante selon laquelle les étoiles et les planètes se forment exclusivement au sein de notre propre galaxie. Les chercheurs ont observé un système appelé HH 1177, situé dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie voisine située à environ 160,000 66 années-lumière. L’équipe a utilisé les capacités du réseau ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), un réseau de XNUMX antennes situé dans le nord du Chili, pour observer le système plus en détail.

La chercheuse principale et scientifique de l'Université de Durham, Anna McLeod, a exprimé son enthousiasme face à cette découverte, déclarant : « Nous savons que les disques sont essentiels à la formation des étoiles et des planètes dans notre galaxie, et ici, pour la première fois, nous en voyons des preuves directes dans une autre galaxie. La présence d'une structure rotative, détectée dans les données ALMA, a fourni la preuve du disque d'accrétion extragalactique. Les disques d'accrétion se forment lorsque la matière tombe vers une jeune étoile ou d'autres objets en accrétion tels que des trous noirs ou des étoiles à neutrons. Ce matériau génère un disque rotatif aplati qui alimente progressivement l’objet central en matière.

Les chercheurs ont utilisé l’instrument MUSE (Multi-Unit Spectroscopique Explorer) du Very Large Telescope (VLT) pour détecter un jet émergeant d’une étoile en formation, fournissant ainsi un indicateur de l’accrétion continue du disque. Ils ont également mesuré le mouvement du gaz dense autour de l’étoile à l’aide de MUSE et ALMA, confirmant la présence du disque d’accrétion.

Lors d’observations précédentes, les astronomes ont identifié des disques d’accrétion brillants autour de trous noirs supermassifs dans d’autres galaxies en raison de leur immense gravité. Cependant, repérer les disques d’accrétion autour des étoiles, là où les planètes finissent par se former, est plus difficile au sein de notre propre Voie Lactée. Néanmoins, les conditions dans le Grand Nuage de Magellan étant moins riches en poussière, les chercheurs peuvent observer l'étoile centrale de HH 1177 et potentiellement assister aux premiers stades de la formation de la planète.

Cette découverte met en évidence les progrès technologiques rapides des installations astronomiques, permettant aux scientifiques d’étudier les étoiles et les galaxies lointaines avec des détails sans précédent. À mesure que la compréhension de la formation des étoiles se développe, elle pourrait remodeler notre perception de l’évolution cosmique et des possibilités de vie au-delà de notre propre galaxie.

Questions fréquemment posées: Qu'est-ce qu'un disque d'accrétion ? Un disque d'accrétion est une formation de matière qui se produit lorsque de la matière tombe vers une étoile ou un autre objet en accrétion, comme un trou noir ou une étoile à neutrons. La matière forme un disque aplati en rotation qui alimente progressivement l'objet central en matière. Comment l’existence du disque d’accrétion a-t-elle été confirmée ? La présence du disque d'accrétion dans le système HH 1177 a été confirmée en mesurant le mouvement du gaz dense autour de l'étoile à l'aide de l'instrument Multi-Unit Spectroscopique Explorer (MUSE) et de l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). Pourquoi est-il difficile de repérer les disques d’accrétion autour des étoiles de la Voie lactée ? Les disques d'accrétion autour des étoiles sont plus difficiles à repérer dans la Voie lactée en raison de la présence de nuages ​​de gaz et de poussière, qui cachent souvent de jeunes étoiles encore en formation.