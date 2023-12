Une découverte extraordinaire confirme l'évolution des habitudes alimentaires du tyrannosaure

Une découverte remarquable a fourni aux scientifiques des preuves significatives à l’appui d’une hypothèse de longue date sur l’évolution des habitudes alimentaires des tyrannosaures à mesure qu’ils vieillissent. Dans le cadre d'une découverte unique dans une carrière, des chercheurs du Musée royal Tyrrell de paléontologie de l'Alberta sont tombés sur un fossile de Gorgosaurus vieux de 75 millions d'années, dont le contenu de l'estomac avait été miraculeusement préservé.

Après un examen plus approfondi en 2009, les scientifiques ont identifié les os des orteils dépassant de la cage thoracique du dinosaure. Étonnamment, ils se sont rendu compte qu'ils observaient les restes du dernier repas du Gorgosaurus, emprisonnés dans son estomac depuis des dizaines de millions d'années.

Récemment, une analyse menée sur le contenu de l'estomac a confirmé la présence de pattes charnues de Citipes elegans, de petits dinosaures ressemblant à des oiseaux. Ce fossile particulier de Gorgosaurus marque la première fois que le contenu de l'estomac d'un tyrannosaure est entièrement préservé.

La Dre Darla Zelenitsky de l'Université de Calgary, l'une des auteurs de l'étude, a exprimé des émotions mitigées concernant la découverte. Tout en jugeant cela malheureux pour les Citipes, elle a reconnu ce remarquable coup de chance. Les résultats ont été publiés dans la revue Science Advances.

Le fossile conservé a révélé que le Gorgosaurus est probablement mort moins d'une semaine après avoir consommé son dernier repas, bien que la cause exacte du décès reste inconnue. La carcasse a été retrouvée dans un dépôt de chenal fluvial, ce qui indique un enterrement plutôt qu'une noyade. Les rivières constituent des environnements idéaux pour la préservation des fossiles en raison de leur forte teneur en sédiments.

Le jeune Gorgosaurus, un plus petit parent de l'emblématique T. Rex, était estimé entre cinq et sept ans. Au moment de sa disparition, il pesait environ 738 livres et mesurait environ 13 pieds de long. Il est important de noter que l’étude a également montré que les jeunes tyrannosaures présentaient des habitudes et des régimes alimentaires différents de ceux de leurs homologues adultes.

Les gorgosaures adultes, pesant environ 2,200 XNUMX livres, étaient connus pour chasser les grands herbivores grâce à leurs mâchoires et leurs dents puissantes. En revanche, les juvéniles faisaient preuve d’agilité et de vitesse, choisissant de poursuivre des proies plus petites. Le spécimen de Gorgosaurus découvert en Alberta offre des informations précieuses sur le comportement alimentaire de ces anciens prédateurs, mettant en évidence leur précision et leur sélectivité lors de la chasse à des proies petites et rapides comme les Citipes.

Les chercheurs ont l'intention d'exploiter ces résultats pour faire progresser leurs recherches sur les préférences alimentaires des tyrannosaures et sur la manière dont ces habitudes évoluent au fil du temps. En identifiant les changements de régime alimentaire et le type de proies consommées, ils espèrent dévoiler d’autres mystères entourant ces créatures fascinantes. En fin de compte, comprendre la capacité des tyrannosaures à occuper différentes niches écologiques tout au long de leur vie pourrait mettre en lumière leur succès sans précédent en tant que prédateurs suprêmes.