Un nouveau matériau aux propriétés incassables pourrait révolutionner les applications d’ingénierie

Dans le cadre d'une découverte révolutionnaire, une équipe internationale de scientifiques a dévoilé une substance révolutionnaire qui pourrait surpasser les diamants en termes de dureté. L'équipe, dirigée par des chercheurs du Centre pour la science dans des conditions extrêmes de l'Université d'Édimbourg, ainsi que par des experts de l'Université de Bayreuth et de l'Université de Linköping, a finalement résolu une énigme qui intrigue les scientifiques depuis des décennies.

La substance, connue sous le nom de nitrures de carbone, a été créée en soumettant des précurseurs de carbone et d’azote à une chaleur et une pression extrêmes. Surpassant même le nitrure de bore cubique, qui est actuellement le deuxième matériau le plus dur après le diamant, les nitrures de carbone se sont révélés incroyablement résistants.

Les chercheurs s'efforcent d'exploiter le potentiel des nitrures de carbone depuis les années 1980, principalement en raison de leurs propriétés exceptionnelles, notamment leur haute résistance à la chaleur. Cependant, malgré plus de trois décennies de recherche et d’innombrables tentatives pour créer ce matériau, des résultats crédibles n’ont été rapportés que récemment.

La percée a eu lieu lorsque l'équipe de recherche a exposé divers précurseurs de carbone et d'azote à des conditions extrêmes, combinant des pressions allant de 70 à 135 gigapascals avec des températures dépassant 1,500 XNUMX degrés Celsius. Pour déterminer la structure atomique des composés résultants, l’équipe a utilisé des faisceaux de rayons X intenses dans des accélérateurs de particules situés en France, en Allemagne et aux États-Unis.

Remarquablement, les scientifiques ont identifié trois composés de nitrure de carbone qui présentaient des caractéristiques semblables à celles du diamant, même lors du retour à des conditions normales de pression et de température. D'autres calculs et expériences ont révélé des propriétés supplémentaires, notamment la photoluminescence et une densité énergétique élevée, qui permettent un stockage d'énergie important dans une petite masse.

Les applications potentielles de ces nitrures de carbone ultra-incompressibles sont vastes et les positionnent comme les matériaux d’ingénierie ultimes possibles, rivalisant avec les diamants. Ils ont attiré l’attention des chercheurs et des professionnels de l’industrie, car ils pourraient révolutionner divers domaines, de la construction et de la fabrication à l’électronique et au stockage d’énergie.

Le Dr Dominique Laniel, Future Leaders Fellow à l'Université d'Édimbourg, a exprimé son enthousiasme face à cette découverte, déclarant : « Ces matériaux incitent fortement à combler le fossé entre la synthèse de matériaux à haute pression et les applications industrielles. » Le Dr Florian Trybel, professeur adjoint à l'Université de Linköping, a également souligné l'importance de cette découverte, déclarant : « Nous sommes convaincus que cette recherche collaborative ouvrira de nouvelles possibilités dans ce domaine. »

Cette avancée dans la création de nitrures de carbone ouvre une nouvelle ère de science et d’ingénierie des matériaux, offrant un aperçu d’un avenir où des matériaux incroyablement durs et résilients pourront être utilisés d’une manière qui n’aurait jamais été possible auparavant. À mesure que de nouveaux progrès sont réalisés, le potentiel d’applications pratiques et d’évolutivité industrielle augmente, ouvrant la voie à une nouvelle vague d’innovation technologique.