Une nouvelle découverte dévoile un patchwork caché d’eaux océaniques

Pour beaucoup, les océans du monde peuvent ressembler à de vastes étendues de liquide uniformes. Cependant, sous la surface se trouve un réseau complexe de couches et de masses d’eau interconnectées qui se mélangent et se séparent constamment en raison de divers facteurs tels que les courants, les tourbillons, la température et la salinité. Cette révélation remet en question la vision conventionnelle de l'eau des océans et met en évidence la nature complexe des environnements aquatiques de notre planète.

Récemment, des scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire au milieu de l’océan Atlantique : une énorme masse d’eau s’étendant de la pointe du Brésil jusqu’au golfe de Guinée. Cette masse d’eau énigmatique, connue sous le nom d’eau équatoriale atlantique, était auparavant restée cachée à notre compréhension. Bien que des eaux équatoriales similaires aient été observées dans les océans Pacifique et Indien, leur absence dans l’Atlantique a suscité la curiosité des chercheurs.

Selon Viktor Zhurbas, physicien et océanologue à l'Institut d'océanologie Shirshov de Moscou, la présence de l'eau équatoriale de l'Atlantique était inattendue, étant donné que la circulation équatoriale et le mélange dans les trois océans présentent des caractéristiques communes. Cette découverte comble une lacune cruciale dans notre connaissance des masses d'eau fondamentales de l'océan mondial.

Les océanographes déterminent la densité de l'eau de mer en analysant la relation entre température et salinité. En 1942, l’étude des cartes température-salinité permet d’identifier les eaux équatoriales des océans Pacifique et Indien. Ces masses d’eau distinctes, formées par le mélange de masses d’eau distinctes le long de l’équateur, présentaient des modèles de température et de salinité cohérents. Cependant, cette relation échappait jusqu’à présent aux scientifiques de l’Atlantique.

Grâce aux données collectées par le programme Argo – une flotte mondiale de flotteurs robotisés déployés dans les océans du monde entier – les chercheurs ont pu identifier une courbe température-salinité inaperçue parallèle aux eaux centrales de l’Atlantique Nord et de l’Atlantique Sud. Cette courbe inédite s’est avérée être l’eau équatoriale atlantique tant recherchée. Pour la distinguer des eaux environnantes, il fallait un réseau dense de profils verticaux de température et de salinité couvrant l’ensemble du bassin atlantique.

Cette découverte est d’une grande importance car elle améliore notre compréhension du mélange océanique, un processus crucial pour le transport de la chaleur, de l’oxygène et des nutriments à travers le monde. En dévoilant la mosaïque cachée des eaux océaniques, les scientifiques font un pas de plus vers la compréhension de la dynamique complexe des océans de notre planète.

