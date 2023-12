Des microplastiques découverts dans l'air pendant l'ouragan Larry

Une étude récente menée par des chercheurs de l’Université Dalhousie a révélé une découverte inattendue : des microplastiques sont présents dans l’air lors des ouragans et peuvent être transportés sur de longues distances. L'étude, dirigée par Anna Ryan, étudiante à la maîtrise en sciences de l'environnement, et publiée dans la prestigieuse revue Nature, a collecté des échantillons d'air avant, pendant et après l'ouragan Larry en 2021. L'équipe a découvert que la plus forte concentration de microplastiques, plus de 100,000 XNUMX particules par kilomètre carré par jour, a été découvert pendant l'ouragan lui-même.

La recherche a été motivée par la crainte que les microplastiques océaniques puissent être projetés dans l’atmosphère lors des ouragans et transportés par les courants éoliens vers des zones reculées. Pour tester cette théorie, Ryan et sa collègue ont installé un cylindre de verre près de Saint Michaels, une communauté rurale de Terre-Neuve. Les résultats de l’étude suggèrent que les microplastiques générés à partir de diverses sources, telles que la dégradation de produits en plastique plus gros ou l’excrétion de particules provenant de bouteilles en plastique, d’emballages et de vêtements synthétiques, peuvent être aéroportés et présenter un risque pour la santé humaine et animale.

Cette étude est l’une des rares au monde à étudier la présence de microplastiques atmosphériques lors d’événements météorologiques. Alors que des études antérieures ont examiné les microplastiques atmosphériques lors des typhons et des pluies de mousson, la concentration de microplastiques trouvée lors de l’ouragan Larry était nettement plus élevée. La recherche met l’accent sur la prévalence des microplastiques dans tous les environnements et souligne le besoin urgent de s’attaquer à ce problème mondial.

Une autre étudiante de l'Université Dalhousie, Justine Ammendolia, étudie actuellement les effets de la tempête post-tropicale Fiona sur les microplastiques présents dans l'atmosphère. En comparant les résultats des deux études, menées en milieu rural et urbain, les chercheurs espèrent mieux comprendre l’étendue et l’impact de la pollution atmosphérique par les microplastiques.

Pour lutter contre ce problème, Ryan et Ammendolia soulignent l’importance de réduire les plastiques à usage unique afin d’éviter qu’ils ne pénètrent dans l’environnement. Les résultats de la recherche constituent une ressource précieuse pour les décideurs politiques et peuvent conduire à des décisions et à des actions éclairées pour atténuer la pollution plastique.

