Des chercheurs du Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian ont récemment mené une analyse révolutionnaire qui fournit de nouvelles informations sur la génétique et l'histoire des chiens laineux, une race aujourd'hui éteinte qui était autrefois chérie par les communautés autochtones des Salish de la côte du nord-ouest du Pacifique. Dirigée par l'anthropologue Logan Kistler et la biologiste moléculaire évolutionniste Audrey Lin, l'étude a utilisé des indices génétiques extraits de la peau de "Mutton", la seule toison laineuse connue de chien, pour percer les mystères de la fourrure laineuse très recherchée de cette ancienne race.

L'étude, publiée dans la revue Science, comprend non seulement une analyse génétique, mais également de précieuses contributions de co-auteurs des Salish de la côte, tels que des aînés, des gardiens du savoir et des maîtres tisserands, qui ont fourni un contexte culturel crucial entourant le rôle des chiens laineux chez les Salish de la côte. société. Les nations tribales des Salish de la côte de l’État de Washington et de la Colombie-Britannique élèvent et soignent des chiens laineux depuis des milliers d’années. Ces chiens étaient appréciés pour leur sous-poil épais, qui était tondu comme des moutons pour produire de la laine de haute qualité utilisée par les tisserands Salish de la côte pour créer des couvertures et d'autres objets de cérémonie.

Fait intéressant, l’étude a révélé que les chiens laineux ont divergé des autres races il y a environ 5,000 85 ans, ce qui concorde avec les preuves archéologiques de la région. De plus, l'analyse génétique a montré que Mutton, le chien laineux de la collection du Smithsonian, partageait des similitudes génétiques avec les chiens précoloniaux de Terre-Neuve et de la Colombie-Britannique. Étonnamment, près de XNUMX % de l'ascendance de Mutton remonte aux chiens précoloniaux, ce qui suggère que les communautés salish de la côte ont conservé la constitution génétique unique des chiens laineux, même après l'introduction des races de chiens européennes.

Grâce à l'analyse de plus de 11,000 28 gènes différents dans le génome de Mutton, les chercheurs ont identifié XNUMX gènes associés à la croissance des poils et à la régénération des follicules, mettant en lumière les caractéristiques génétiques spécifiques qui ont donné aux chiens laineux leur toison duveteuse et leurs fibres de laine distinctives.

Cette étude fournit non seulement une compréhension globale de la génétique et de l’histoire de la race de chien laineux, mais souligne également l’importance d’intégrer les connaissances traditionnelles et les perspectives des communautés autochtones dans la recherche scientifique. En combinant les méthodes scientifiques occidentales avec les connaissances autochtones, ce projet de recherche constitue une puissante collaboration qui célèbre et adopte une compréhension holistique du chien laineux et de son importance pour le peuple Salish de la côte.