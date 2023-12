La résurgence des bactéries magnétotactiques en astrobiologie

By

Capables de former des magnétofossiles similaires à certains nanocristaux de magnétite observés dans la météorite martienne ALH84001, les bactéries magnétotactiques (MTB) occupaient autrefois une place de choix dans le domaine de l'astrobiologie. Cependant, l’intérêt pour leur lien potentiel avec Mars a diminué avec le temps à mesure que le scepticisme grandissait quant à l’origine de ces magnétofossiles. Les progrès récents dans notre compréhension des environnements extrêmes dans lesquels les VTT prospèrent, ainsi que leur contexte évolutif, justifient une attention renouvelée sur leur rôle en astrobiologie.

Au cours des dernières décennies, les chercheurs ont découvert des bactéries magnétotactiques vivantes dans divers environnements extrêmes et dans des conditions très variées. Ces bactéries ont été trouvées dans des environnements présentant des niveaux de salinité élevés pouvant atteindre 90 g L-1, des niveaux de pH allant de 1 à 10 et des températures allant de 0 à 70 °C.

Notamment, certaines populations de MTB ont montré des capacités de survie remarquables. Ils peuvent supporter l’irradiation, la dessiccation, des concentrations élevées de métaux, des conditions hypomagnétiques et même la microgravité. De plus, ces micro-organismes ont la capacité de prospérer grâce à des composés inorganiques simples tels que le sulfate et le nitrate.

Des études ont également indiqué que le VTT est probablement apparu au début de l'histoire de la Terre, coïncidant avec une époque où la Terre et Mars possédaient de l'eau liquide et de puissants champs magnétiques. Les MTB se trouvent couramment dans les interfaces suboxiques ou oxiques-anoxiques dans les environnements aquatiques ou dans les sédiments rappelant les anciens lacs de cratère sur Mars, notamment le cratère Gale et le cratère Jezero.

Compte tenu de leur adaptabilité, de leur capacité de survie et de leur présence dans des environnements analogues à ceux de l’ancienne Mars, les MTB sont des candidats privilégiés pour des recherches plus approfondies en astrobiologie. En étudiant le MTB, les scientifiques peuvent acquérir des informations précieuses sur le potentiel de la vie microbienne ancienne sur Mars et élargir notre compréhension des possibilités de vie au-delà de la Terre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Que sont les bactéries magnétotactiques ?

R : Les bactéries magnétotactiques sont des micro-organismes qui possèdent la capacité de s'orienter à l'aide de champs magnétiques, en s'alignant le long des lignes de champ magnétique terrestre.

Q : Que sont les magnétofossiles ?

R : Les magnétofossiles sont des restes fossilisés de bactéries magnétotactiques. Ils sont constitués de nanocristaux de magnétite et peuvent préserver les propriétés magnétiques de ces bactéries.

Q : Pourquoi les bactéries magnétotactiques sont-elles pertinentes pour l'astrobiologie ?

R : Les bactéries magnétotactiques offrent un aperçu du potentiel de vie microbienne dans des environnements extrêmes, y compris ceux de l’ancienne Mars. Leurs capacités de survie uniques et leur présence dans des environnements ressemblant aux conditions martiennes en font des sujets d’étude précieux pour la recherche en astrobiologie.

Q : Quelle est l’importance de la découverte de bactéries magnétotactiques se développant dans des environnements extrêmes ?

R : La découverte de bactéries magnétotactiques dans des environnements divers et extrêmes élargit notre compréhension de la résilience et de l’adaptabilité de la vie microbienne. Cela soulève des possibilités intrigantes sur la possibilité que la vie existe dans des conditions extrêmes au-delà de la Terre.