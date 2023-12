By

Une nouvelle étude a révélé que les vers de terre pourraient avoir un impact beaucoup plus important sur le cycle d'altération de la Terre qu'on ne le pensait auparavant. Bien que les effets à court terme des vers de terre sur la croissance des plantes et le stockage des éléments nutritifs du sol soient bien compris, leurs effets à long terme sur l'altération des minéraux n'ont pas été étudiés de manière approfondie.

Des chercheurs de l'Université de Stanford ont mené une étude dans la forêt nationale d'El Yunque, à Porto Rico, pour comprendre la contribution des vers de terre à l'altération des minéraux. Ils ont analysé les sols chargés de quartz et utilisé des mesures des isotopes du béryllium pour déterminer les taux d'altération à différentes profondeurs du sol.

L'étude a révélé que dans les profondeurs du sol où les vers de terre creusaient, la taille des grains de quartz avait été réduite de près de moitié sur une période de 10,000 20,000 à XNUMX XNUMX ans. En revanche, les profondeurs du sol sans activité des vers de terre n’ont pas montré de réduction de la taille des grains de quartz.

Les chercheurs estiment que les vers de terre pourraient être responsables d'environ 2 % de l'altération des silicates dans les sols d'El Yunque. Cette contribution est significative et met en évidence le rôle de la biologie dans le cycle d'altération de la Terre.

Les vers ont des gésiers dans leur tube digestif qui contiennent des grains minéraux qui les aident à décomposer le sol et à libérer des nutriments. Les chercheurs suggèrent que le broyage des grains de quartz dans les gésiers des vers, ainsi que la présence de microbes dans leurs intestins, pourraient contribuer à la réduction rapide de la taille des grains.

En outre, l’étude a révélé que les vers de terre étendent leur territoire vers des altitudes et des latitudes plus élevées en raison des températures plus chaudes. Cette expansion mondiale pourrait augmenter les taux d’altération des sols dans de nombreuses régions.

Les résultats de cette étude ont des implications pour les solutions climatiques, car certaines réactions d’altération consomment du dioxyde de carbone et contribuent à réguler les températures mondiales. Si les vers de terre contribuent effectivement de manière significative à l’altération, l’exploitation de cet effet pourrait contribuer à stimuler la réduction du dioxyde de carbone.

Bien que l'étude suggère que les vers de terre décomposent le quartz des sols d'El Yunque, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour le confirmer. Les chercheurs prévoient de rechercher des marques uniques sur les grains de quartz afin de distinguer la véritable altération des vers et la bioturbation.

Dans l’ensemble, cette étude démontre le rôle important que jouent les vers dans l’altération des sols terrestres. Leur contribution au cycle d'altération met en évidence l'interdépendance des processus biologiques et géologiques qui façonnent la surface de la planète.