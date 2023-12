L'éruption solaire provoque des pannes radio et un potentiel de tempête géomagnétique

Une récente éruption solaire émise par le soleil a eu un impact significatif, entraînant des coupures de radio en Amérique du Sud et dans certaines parties des États-Unis. L’événement solaire, qui est l’un des plus grands événements radio solaires enregistrés, s’est produit lorsqu’une tache solaire active nommée AR 3514 a éclaté avec une puissante éruption solaire de classe X.28. Cette éruption, la plus intense depuis septembre 2017, a libéré une quantité massive de rayonnements, entraînant la perturbation et la perte des signaux radio pendant plusieurs heures.

Non seulement l’éruption solaire a provoqué des coupures de radio, mais elle a également produit une éjection de masse coronale (CME). Un CME est une expulsion semblable à un nuage de plasma et de champ magnétique de l'atmosphère extérieure du Soleil. Les scientifiques pensent que ce CME pourrait se diriger vers la Terre, provoquant potentiellement une tempête géomagnétique dès le 17 décembre.

Les tempêtes géomagnétiques ont la capacité d’endommager les satellites et peuvent entraîner une panne d’électricité sur Terre pendant plusieurs mois, avec des dommages s’élevant à des milliards de dollars. En fait, une étude récente suggère que les systèmes ferroviaires pourraient même être affectés, les signaux des trains passant du rouge au vert en raison des perturbations causées par de telles tempêtes.

Heureusement, les scientifiques prédisent que la prochaine tempête géomagnétique sera probablement mineure. Bien qu'il puisse y avoir des fluctuations du réseau électrique et des interruptions des communications radio, cela ne devrait pas causer de dommages importants. Sur une note positive, ces tempêtes solaires peuvent aussi avoir un effet éblouissant. Les CME peuvent suralimenter les aurores boréales, ce qui signifie que les résidents de la Nouvelle-Angleterre peuvent avoir droit à un spectacle spectaculaire d'aurores boréales.

En conclusion, même si l’éruption solaire a provoqué des coupures de radio et qu’il existe un potentiel de tempête géomagnétique, les chercheurs sont optimistes et pensent que les conséquences seront relativement mineures.