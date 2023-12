La découverte de tortues marines fossilisées remet en question les croyances antérieures sur les plantes préhistoriques

Une étude récente a révélé que deux petits fossiles ovales initialement considérés comme des plantes préhistoriques sont en réalité les restes de bébés tortues marines. Les fossiles ont été découverts il y a plus d'un demi-siècle en Colombie par le Padre Gustavo Huerta, un prêtre passionné de plantes fossiles. On pensait à l’origine qu’ils représentaient une espèce de sphenophyllum, une plante disparue apparentée aux « prêles » modernes.

Cependant, un réexamen des fossiles par des chercheurs de l'Universidad del Rosario de Bogotá a révélé une découverte surprenante. Au lieu de veines végétales, l’équipe a découvert une délicate couche de tissu osseux spongieux, ce qui les a amenés à exclure la possibilité que les fossiles proviennent de plantes. Après avoir comparé les fossiles avec des tortues marines vivantes et d’autres fossiles, les scientifiques ont conclu que les fossiles ovales sont en réalité les carapaces, ou carapaces, de bébés tortues marines.

Une analyse plus approfondie des fossiles a révélé des modèles de croissance osseuse au lieu de veines, ainsi que des traces d'os dans la coquille appelés neurals et costaux, ainsi que des articulations très dentelées entre eux. Les chercheurs estiment que ces tortues étaient âgées de moins d’un an et appartenaient potentiellement à l’espèce Desmatochelys padillai, un type de protostégidé.

L'identification erronée des fossiles comme des plantes est désormais reconnue comme une erreur, et l'équipe a surnommé avec humour les tortues « Turtwig », d'après un personnage Pokémon mi-tortue mi-plante. La nouvelle interprétation des fossiles fournit des informations précieuses sur les premiers stades du développement des tortues et contribue à la compréhension des tortues marines éteintes.

Le Dr Nick Fraser, expert en paléontologie des vertébrés, a salué les résultats de l'étude, déclarant que l'identification des fossiles comme des tortues nouveau-nées concorde avec les preuves et pourrait fournir des informations importantes pour l'identification des espèces. Le professeur Andy Gale, géologue et paléontologue, a souligné l'importance de cette découverte, soulignant les dangers de voir ce que l'on veut voir, même si ce n'est pas là.

Cette étude remet en question les croyances antérieures sur les plantes préhistoriques et élargit nos connaissances sur l'évolution des tortues marines à l'ère mésozoïque. Le réexamen des fossiles rappelle l’importance d’une analyse minutieuse et d’un esprit ouvert dans la recherche scientifique.

En savoir plus dans l'histoire Web : La découverte de tortues marines fossilisées remet en question les croyances antérieures sur les plantes préhistoriques