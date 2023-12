Une nouvelle étude montre des résultats prometteurs pour l’intrication quantique contrôlable

By

Une étude récente menée par des physiciens de l'Université de Princeton a permis de réaliser une avancée significative dans le monde de la mécanique quantique. Pour la première fois, les chercheurs ont pu relier des molécules individuelles dans des états « intriqués » mécaniquement quantiques. Cela signifie que les molécules restent corrélées les unes aux autres, même lorsqu’elles sont physiquement séparées. Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue Science.

L’intrication quantique est un concept fondamental de la mécanique quantique et est considérée comme l’ingrédient clé qui confère un « avantage quantique ». Il permet la création de superpositions et permet aux dispositifs quantiques de surpasser les dispositifs classiques. La capacité de réaliser une intrication quantique contrôlable a constitué un défi pour les chercheurs, mais cette récente avancée nous rapproche de l’exploitation de la puissance de l’avantage quantique.

L'équipe de physiciens de l'Université de Princeton a utilisé une nouvelle approche pour contrôler et manipuler des molécules individuelles en laboratoire. En concevant soigneusement les positions des molécules à l’aide de faisceaux laser étroitement focalisés, ils ont pu créer de larges réseaux de molécules uniques et les positionner dans les configurations souhaitées. Ils ont codé des qubits dans ces molécules et démontré qu’ils restaient cohérents, conservant leur superposition.

Pour enchevêtrer les molécules, les chercheurs ont utilisé des impulsions micro-ondes pour faire interagir les molécules les unes avec les autres de manière cohérente. En permettant à l’interaction de se dérouler pendant une durée précise, ils ont réussi à mettre en œuvre une porte à deux qubits qui enchevêtrait deux molécules. Cette percée a des implications potentielles pour le développement de l’informatique quantique numérique universelle et la simulation de matériaux complexes.

Les chercheurs pensent que les molécules offrent certains avantages par rapport à d’autres plates-formes quantiques, telles que les atomes, en raison de leurs plus grands degrés de liberté quantiques et de leur capacité à interagir de nouvelles manières. Cela ouvre de nouvelles possibilités de stockage et de traitement de l'information quantique.

Bien que cette recherche constitue un pas en avant important, il reste encore des défis à relever pour exploiter pleinement la puissance de l’intrication quantique. Les études futures se concentreront sur le perfectionnement et l’expansion de cette plate-forme de réseau de pinces moléculaires afin d’étudier plus en profondeur différents domaines de la science quantique.

En conclusion, cette étude révolutionnaire menée à l’Université de Princeton démontre le potentiel de progrès de la science quantique grâce à la réalisation d’une intrication quantique contrôlable dans des molécules individuelles. Il ouvre la voie à de futures innovations en matière d’informatique quantique, de simulation quantique et de capteurs quantiques.

