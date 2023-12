Les gagnants du concours de photographie de la Royal Society Publishing dévoilés

Les gagnants du concours de photographie d'édition de la Royal Society de cette année ont été annoncés, mettant en valeur la beauté époustouflante et les phénomènes scientifiques qui existent tout autour de nous. Le concours, qui vise à célébrer le pouvoir de la photographie dans la transmission des merveilles du monde naturel, comportait cinq catégories : astronomie, comportement, sciences de la Terre et climatologie, écologie et sciences de l'environnement, et microimagerie.

Irina Petrova Adamtzky a remporté le premier prix et gagnante de la catégorie Écologie avec son image captivante intitulée « Paysage martien ». La photo présente un monde microscopique caché sur une feuille automnale, mettant en vedette un micro-organisme appelé Lamproderma scintillans. Adamtzky, qui étudie l'activité électrique des champignons et d'autres micro-organismes, a involontairement capturé la scène alors qu'il collectait des échantillons de moisissures visqueuses dans le Somerset, au Royaume-Uni. La feuille d’apparence ordinaire révélait un monde fascinant et intrigant à l’intérieur de ses limites.

Parmi les autres gagnants remarquables, citons le Dr Gregory Funston, qui a capturé une confrontation intense entre deux serpents à sonnettes des prairies lors d'une fouille de dinosaures au Canada, ce qui lui a valu la deuxième place dans la catégorie Comportement. L'image époustouflante de M. Imran Sultan intitulée « Fleur de Lune par une nuit nuageuse » lui a valu la deuxième place dans la catégorie Astronomie, présentant une magnifique composition HDR de la lune au milieu des nuages ​​capturée depuis la banlieue de Chicago.

Dans la catégorie Écologie, l'image du Dr Tom Shlesinger intitulée « Étoile de la nuit » a remporté la place gagnante, représentant un banc de petits poissons nageant au-dessus d'un récif de corail vibrant. De plus, la photo enflammée d'un coucher de soleil prise en Antarctique intitulée « Brûler à travers le Sud gelé » du professeur Michael Meredith lui a valu la deuxième place dans la catégorie Sciences de la Terre.

Le concours photo de la Royal Society Publishing, lancé en 2015, commémore le 350e anniversaire de la plus ancienne revue scientifique au monde. La Royal Society, basée au Royaume-Uni, est une prestigieuse bourse composée d'éminents scientifiques de diverses disciplines.

