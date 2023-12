Corrélation entre la vie complexe et les changements géologiques de la Terre explorée

Résumé : Les scientifiques ont découvert une corrélation entre l'évolution de formes de vie complexes et les changements dans les processus géologiques de la Terre. En étudiant la montée et la chute des roches carbonatées au sein de la croûte continentale, les chercheurs ont acquis des connaissances sur l’efficacité de la réduction du carbone, les taux de dégazage de la Terre solide et l’apport de nutriments à la vie.

Dans une étude révolutionnaire, des chercheurs ont analysé une base de données géospatiale pour retracer l'histoire des eucaryotes ainsi que les fluctuations des réserves de carbonate de la croûte continentale. Les résultats révèlent un schéma remarquable de croissance et de déclin de ces roches carbonatées, qui jouent un rôle crucial dans la formation de la surface de la Terre et dans le maintien de la vie.

Au cours du rayonnement cambrien, alors que la vie animale se diversifiait rapidement, les biominéralisateurs transformaient les marges continentales en plates-formes carbonatées. Cela a conduit à une augmentation significative de la taille du réservoir continental de carbonate, qui a été multiplié par cinq en moins de 100 millions d’années.

La révolution carbonatée du Paléozoïque, comme on l'appelle, constitue l'un des événements les plus remarquables de l'histoire géologique de la Terre. Cependant, le déclin ultérieur de la teneur en carbonates de la croûte continentale a commencé avec l'extinction du Permo-Trias et l'émergence de calcificateurs en haute mer. Ce déclin se poursuit encore aujourd'hui et, si rien n'est fait, il pourrait entraîner un retour à une répartition des carbonates crustaux de type précambrien dans les 500 à 1000 XNUMX millions d'années à venir.

Ces découvertes mettent en lumière l’interdépendance entre les formes de vie complexes et les processus géologiques de la Terre. La montée et la chute des roches carbonatées au sein de la croûte continentale suggèrent une évolution non linéaire de la croûte après l'émergence de la biosphère du Phanérozoïque.

Les implications de cette recherche sont importantes, car elles approfondissent notre compréhension de la façon dont la vie et la géologie ont co-évolué tout au long de l'histoire de la Terre. En élucidant les corrélations entre la biologie et le système terrestre dans son ensemble, les scientifiques peuvent explorer davantage les relations de cause à effet et mieux comprendre le passé et l'avenir de la planète.