De nouvelles découvertes sur les crabes fossilisés mettent en lumière les écosystèmes anciens

Les découvertes archéologiques donnent souvent un aperçu de la vie et du comportement d’organismes anciens, mais les tissus mous des fossiles sont rarement préservés. Cependant, une étude récente publiée dans Palaeontologia Electronica a révélé la découverte remarquable de tissus mous minéralisés chez un crabe fossilisé, offrant un aperçu de la biologie et de l'écologie de ces créatures anciennes.

Le crabe fossilisé, qui vivait il y a 75 millions d'années dans l'actuel Dakota du Sud, appartenait au genre Secretanella. Bien que l'espèce exacte n'ait pas pu être déterminée en raison de la qualité de conservation, le spécimen s'est avéré d'une grande importance. Le Dr Adiel Klompmaker, conservateur de paléontologie aux musées de l'Université d'Alabama, a décrit son incrédulité initiale en voyant les branchies minéralisées du crabe à travers sa coquille brisée. Cette caractéristique n’avait été observée auparavant que sur quatre autres spécimens fossiles de crabe.

Pour examiner plus en détail le fossile, il a été soumis à un scanner microCT. Bien que les branchies n'aient pas pu être clairement visualisées, le Dr Peter Kloess du Whittier College et du Musée de paléontologie de l'Université de Californie a identifié d'autres tissus mous, notamment le tube alimentaire menant à l'estomac et les mâchoires (mandibules) du crabe. La forme générale et l'emplacement de ces tissus mous ressemblaient beaucoup à ceux trouvés chez les crabes modernes.

De plus, les chercheurs ont découvert que le fossile de crabe avait été trouvé dans des calcaires associés à un ancien suintement froid de méthane. Ces suintements créent divers écosystèmes de divers organismes marins. Avant cette étude, aucun tissu mou préservé provenant d’animaux vivant dans d’anciens suintements de méthane n’avait été documenté. La présence de tissus mous minéralisés chez ce crabe met non seulement en lumière son processus de fossilisation unique, mais suggère également qu'il pourrait exister davantage de fossiles présentant une préservation similaire.

Cette découverte souligne l’importance d’étudier les tissus mous des fossiles, car ils fournissent plus de détails sur les caractéristiques anatomiques, le régime alimentaire et les milieux de vie des organismes anciens. Cela nous rappelle que même dans des domaines aussi bien documentés que la paléontologie, il y a toujours de nouvelles découvertes à faire et de nouvelles informations à découvrir sur le passé ancien de notre planète.