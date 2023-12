Des coquilles d'œufs d'autruche dévoilent les précipitations de l'ancien Namaqualand

Résumé : Des chercheurs de l'Université de Princeton se sont tournés vers des coquilles d'œufs d'autruche pour étudier l'histoire climatique du Namaqualand, une région aride du sud-ouest de l'Afrique. En analysant les isotopes de l'azote dans des fragments d'anciennes coquilles d'œufs collectés sur un site archéologique, les scientifiques ont vérifié que la région avait connu des conditions plus humides avant la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 11,700 XNUMX ans. Ces données peuvent fournir des informations précieuses sur les impacts potentiels du changement climatique sur les régimes de précipitations à l’avenir.

À travers la pluie et les coquilles d’œufs : découvrir le passé

La rareté des données d'observation paléoclimatiques pour l'Afrique australe a constitué un défi pour les scientifiques qui étudient l'histoire climatique de la région. Les coquilles d’œufs d’autruche, que l’on trouve couramment au Namaqualand, offrent une source d’informations unique qui peut combler cette lacune. Ces coquilles d’œufs ont servi de référentiel d’informations climatiques, fournissant de précieux enregistrements des précipitations passées.

Des chercheurs de l'Université de Princeton ont collaboré avec des archéologues pour étudier un ancien site d'établissement humain appelé Spitzkloof A, dans le nord du Namaqualand. Des dizaines de petits fragments de coquilles d'œufs d'autruche, âgés de 17,000 51,000 à XNUMX XNUMX ans, ont été datés au carbone XNUMX et collectés sur le site.

À l’aide d’une analyse isotopique de l’azote, l’équipe a mesuré le rapport des isotopes de l’azote dans les fragments de coquille d’œuf. Ce rapport, appelé δ15N, peut indiquer des changements dans les régimes de précipitations. Des valeurs plus élevées de δ15N suggèrent des conditions plus sèches, tandis que des valeurs plus faibles indiquent des conditions plus humides. En analysant plusieurs fragments de coquilles d'œufs d'âges différents, les chercheurs ont pu construire une chronologie des précipitations passées du Namaqualand.

Les temps les plus humides du passé

Les résultats ont révélé que les précipitations annuelles moyennes lors de la formation des coquilles d’œufs étaient d’environ 175 millimètres par an, soit 1.6 à 3.5 fois plus élevées que les niveaux de précipitations actuels dans la région. Bien qu'il y ait une variation considérable dans les quantités de précipitations calculées, les échantillons les plus récents suggèrent une augmentation des précipitations vers la fin de la dernière période glaciaire, avec potentiellement jusqu'à 300 millimètres de précipitations par an.

Surmonter les défis et les perspectives d’avenir

Bien que l’étude des coquilles d’œufs individuelles puisse introduire de la variabilité, elle peut également mettre en lumière la stabilité des conditions climatiques sur des périodes spécifiques. Pour surmonter ces défis, l’équipe de recherche s’est concentrée sur la mesure des rapports isotopiques de l’azote dans l’oxyde nitreux (N2O), ce qui nécessite des échantillons de coquilles d’œufs nettement plus petits que les méthodes précédentes. Cela ouvre la possibilité d’analyser davantage d’échantillons provenant d’autres sites archéologiques contenant d’abondants petits fragments de coquilles.

Les chercheurs prévoient d'analyser davantage les échantillons de Spitzkloof A et d'autres sites anciens du Namaqualand pour affiner leur analyse et élargir la chronologie des précipitations dans la région. Leur approche innovante pourrait potentiellement être appliquée à d’autres sites archéologiques où les gros fragments de coquillages sont rares mais les petits fragments abondants.

Comprendre le climat passé du Namaqualand grâce à ces coquilles d’œufs d’autruche fournit des informations précieuses sur la manière dont la région a réagi au changement climatique dans le passé. Ces connaissances peuvent aider les scientifiques et les décideurs politiques à anticiper et à se préparer aux futurs changements potentiels dans les régimes de précipitations.