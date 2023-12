Étude révolutionnaire d'Optibrium dans la prévision du métabolisme des médicaments

Optibrium, l'un des principaux développeurs de logiciels et de solutions d'IA pour la découverte de médicaments, a récemment publié une étude révolutionnaire dans la revue Xenobiotica. L'étude présente une nouvelle méthode qui améliore considérablement la prédiction des voies métaboliques et des métabolites lors de la découverte précoce de médicaments.

La prévision précise du métabolisme des médicaments est cruciale pour prévenir les échecs des candidats médicaments à un stade avancé et le retrait des médicaments approuvés. En prédisant avec précision les voies dominantes du métabolisme à un stade précoce, les chances de succès du médicament peuvent être considérablement améliorées.

L'étude commence par décrire le développement et la validation du modèle innovant WhichEnzymeTM d'Optibrium. Ce modèle prédit avec succès les familles d’enzymes les plus susceptibles de métaboliser un candidat-médicament. De plus, Optibrium combine ce nouveau modèle avec ses modèles précédemment publiés, notamment des modèles de régiosélectivité pour les principales enzymes métabolisant les médicaments de phase I et de phase II. Ces modèles utilisent des simulations de mécanique quantique et des méthodes d’apprentissage automatique pour prédire les sites du métabolisme et les métabolites qui en résultent. Un autre modèle important, le modèle WhichP450, prédit les isoformes spécifiques du cytochrome P450 responsables du métabolisme d'un composé.

En utilisant ces résultats de modèles combinés, Optibrium présente une nouvelle méthode permettant de déterminer les voies métaboliques les plus probables et les métabolites correspondants pouvant être observés expérimentalement. L'étude montre que cette méthode présente une sensibilité élevée dans l'identification des métabolites signalés et offre une plus grande précision par rapport aux méthodes alternatives pour prédire les profils de métabolites in vivo. Cette avancée permet aux chercheurs d'identifier des composés présentant une stabilité métabolique améliorée et des profils de sécurité améliorés, renforçant ainsi le module StarDrop Metabolism récemment lancé par Optibrium.

Le Dr Mario Öeren, scientifique principal chez Optibrium, exprime son enthousiasme face aux résultats de l'étude. Il note : « Notre dernière étude représente six années de recherche ciblée, aboutissant à un modèle pratique qui permet aux utilisateurs de prédire les voies métaboliques d'un large éventail de composés de type médicamenteux. Grâce à des ensembles de données soigneusement sélectionnés et à notre approche signature de réactivité-accessibilité, nous avons développé des modèles précis de régiosélectivité spécifiques aux isoformes pour les familles d’enzymes vitales de phase I et de phase II.

La publication de cette étude marque une étape importante dans le domaine de la découverte de médicaments, fournissant aux chercheurs un outil puissant pour prédire le métabolisme des médicaments. La méthode révolutionnaire d'Optibrium offre de nouvelles connaissances et des solutions innovantes qui pourraient révolutionner l'efficacité et les taux de réussite du développement pharmaceutique.

Pour plus d'informations sur Optibrium ou le module StarDrop Metabolism, vous pouvez visiter leur site Web à l'adresse https://optibrium.com/project/metabolism-module/, contacter [email protected] ou appeler le +44 1223 815900.

En savoir plus dans l'histoire Web : Étude révolutionnaire d'Optibrium dans la prévision du métabolisme des médicaments