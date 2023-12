Une pluie de météores rare pour illuminer le ciel néo-zélandais

Une pluie de météores très attendue devrait orner le ciel nocturne de la Nouvelle-Zélande mardi soir. Selon le professeur James Scott, géologue à l'Université d'Otago, cet événement extraordinaire ne ressemblera à aucun autre. Cette averse est associée au passage de la comète 46P, qui a libéré une quantité importante de débris après une rencontre rapprochée avec Jupiter en 1972. Ces débris vont désormais intercepter l'orbite terrestre, offrant un spectacle époustouflant visible pendant environ quatre à cinq heures.

Bien que des pluies de météores se produisent chaque année lorsque l'orbite terrestre croise des débris de comètes et d'astéroïdes, la découverte de nouveaux météores est rare. Certaines pluies de météores, comme la comète de Halley, sont documentées depuis des milliers d'années. Cependant, la douche à venir est unique car c’est la première associée à l’objet géocroiseur Wirtanen.

Coïncidant avec la pluie de météores de Wirtanen, un autre événement notable connu sous le nom de Géminides, qui semblera provenir d'une direction différente dans le ciel nocturne. Si les conditions météorologiques le permettent, les spectateurs peuvent s’attendre à apercevoir des étoiles filantes lors de ce spectacle céleste. Les météores, qui sont des débris de la taille d'un pois, se réchauffent et se vaporisent lorsqu'ils pénètrent dans l'atmosphère terrestre, créant ainsi la traînée lumineuse couramment observée lors des pluies de météores.

Les météoroïdes plus gros, appelés boules de feu, offrent un spectacle différent. Ces morceaux de débris, pesant jusqu'à plusieurs kilogrammes, tombent plus près de la Terre et peuvent être observés lors d'un processus appelé vol dans l'obscurité. Fireballs Aotearoa, un réseau scientifique citoyen composé de plus de 100 caméras à travers la Nouvelle-Zélande, capturera des images de la pluie de météores. L'objectif du réseau est de suivre les météorites susceptibles d'atterrir dans le pays et de contribuer à la recherche scientifique.

Même si les pluies de météores ne peuvent pas être prédites avec précision, le professeur Scott assure que par nuit claire, les spectateurs allongés sur le dos et regardant le ciel devraient pouvoir observer des étoiles filantes. Cet événement fournit aux chercheurs des informations précieuses sur la nature des comètes et des astéroïdes, améliorant ainsi notre compréhension des impacts potentiels futurs sur Terre. Pour profiter pleinement de ce spectacle céleste, il est recommandé de trouver un endroit éloigné des lumières vives de la ville, car plus le ciel est sombre, plus l'affichage sera fascinant.

