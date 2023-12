Oiseaux marins : des alliés inattendus pour stimuler la récupération des récifs coralliens

Une étude récente menée par l'Université de Lancaster a révélé un lien surprenant entre les oiseaux marins et la récupération des récifs coralliens tropicaux. Alors que le rythme incessant du réchauffement climatique continue de menacer ces écosystèmes fragiles, il semble que les oiseaux marins pourraient détenir la clé de leur renaissance.

L'étude s'est concentrée sur Acropora, un type de corail essentiel qui joue un rôle essentiel dans le maintien des populations de poissons et dans la croissance globale des récifs. Les chercheurs ont découvert que les récifs coralliens situés à proximité d’îles habitées par des oiseaux marins affichaient des temps de récupération nettement plus rapides après des événements de blanchissement que les récifs dépourvus de populations d’oiseaux marins.

En fait, la présence d’oiseaux marins à proximité des récifs coralliens tropicaux a entraîné des taux de croissance des coraux plus du double de ceux des récifs sans colonies d’oiseaux marins. Il s’agit d’une information cruciale compte tenu de la fréquence croissante des événements de blanchissement provoqués par l’augmentation de la température de la mer, qui entraînent souvent une mortalité généralisée des coraux.

La récupération accélérée observée à proximité des colonies d’oiseaux marins pourrait faire la différence entre la survie ou la disparition des récifs coralliens face au changement climatique. Les phénomènes de blanchissement étant plus fréquents que jamais, la capacité de ces récifs à rebondir rapidement est primordiale.

Alors, comment les oiseaux marins contribuent-ils à la restauration des récifs coralliens ? La réponse réside dans leur guano riche en nutriments. Les oiseaux marins qui se nourrissent de poissons en haute mer retournent se percher sur les îles, laissant derrière eux du guano riche en azote et en phosphore. Lorsque le guano est rejeté dans la mer, il fertilise les coraux et d’autres espèces marines, fournissant ainsi les nutriments essentiels à la croissance.

L'auteur principal Casey Benkwitt, expert en biologie marine à l'Université de Lancaster, explique : « Nos résultats montrent clairement que les nutriments dérivés des oiseaux de mer entraînent directement des taux de croissance plus rapides des coraux et des taux de récupération plus rapides chez les coraux Acropora. »

Pour confirmer leurs résultats, l'équipe de recherche a mené son étude dans un archipel isolé de l'océan Indien, comparant les récifs proches des îles peuplées d'oiseaux marins à ceux proches des îles infestées de rats, ce qui a un impact négatif sur les populations d'oiseaux marins. Ils ont également mené une approche expérimentale, en transplantant des coraux Acropora entre les îles, ce qui a permis de valider davantage l'importance de la présence d'oiseaux marins dans l'enrichissement en nutriments et l'amélioration de la croissance des coraux.

Le temps moyen entre les épisodes de blanchissement successifs diminuant considérablement, les temps de récupération plus courts observés à proximité des colonies d’oiseaux marins revêtent une importance cruciale. Même de petites réductions des temps de récupération peuvent contribuer à maintenir la couverture corallienne à court terme.

Cette étude offre non seulement une solution naturelle pour améliorer la résilience des coraux, mais souligne également l'interconnexion des écosystèmes et les impacts plus larges des efforts de conservation de la biodiversité. En reconnaissant les alliés inattendus des oiseaux marins, nous avons le potentiel de protéger et de restaurer les magnifiques récifs coralliens qui enrichissent notre planète.

