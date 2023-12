La Ville de Brampton reçoit une demande de changement d'utilisation du sol

La ville de Brampton, en Ontario, au Canada, a récemment reçu une demande de changement d'utilisation des terres de la part de Glenshore Investments Inc./MHBC Planning Urban Design and Landscape Architecture. La demande vise à supprimer certains terrains du Plan secondaire 41(a) au moyen d'une modification au Plan officiel et à rezoner une installation de gestion des eaux pluviales proposée de la plaine inondable à la zone commerciale industrielle.

L'installation de gestion des eaux pluviales, qui fait partie d'un projet de plan de lotissement approuvé sous conditions, est destinée à conserver sa fonction actuelle. La Ville va désormais traiter la demande conformément à la Loi sur l'aménagement du territoire et a déjà commencé à la faire circuler auprès des services municipaux et des agences publiques concernés pour examen technique.

Notamment, toute décision du conseil municipal concernant l'approbation de cette demande ne sera prise qu'après la tenue d'une assemblée publique, tel que l'exige la Loi sur l'aménagement du territoire. La Ville publiera également un avis pour la réunion publique à l'avenir, permettant aux résidents de formuler leurs commentaires sur la demande.

Il est important de souligner que la réception d'une demande complète n'indique pas la position de la Ville concernant le soutien ou l'opposition aux changements proposés.

Cette demande a été jugée complète conformément à la Loi sur l'aménagement du territoire le 22 novembre 2023, comme indiqué à l'article 22 (6.1), à l'article 34 (10.4) et à l'article 51 (19.1) de la loi.

La Ville de Brampton continue de donner la priorité à une planification et un développement urbains efficaces tout en tenant compte des commentaires de la communauté et en adhérant aux processus juridiques décrits dans la Loi sur l'aménagement du territoire. Les résidents et les parties prenantes peuvent s'attendre à d'autres mises à jour sur cette demande à mesure qu'elle progresse dans les étapes d'examen et de prise de décision.