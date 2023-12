Une nouvelle étude révèle une disparité dans la perte d'énergie des jets dans le plasma quark-gluon

By

Une étude récente menée par des scientifiques du Large Hadron Collider a mis en lumière les interactions complexes entre les quarks énergétiques, les gluons et le plasma quark-gluon (QGP). Les résultats suggèrent que les jets dotés de différentes sous-structures subissent différents niveaux de perte d'énergie lorsqu'ils traversent le QGP.

En utilisant les données de collision collectées par l'expérience ATLAS, les chercheurs ont pu mesurer la perte d'énergie des jets dotés de structures étroites et larges au sein du QGP. Les résultats fournissent des preuves cruciales confirmant l’hypothèse de la décohérence, selon laquelle les jets avec des angles d’ouverture plus larges perdent plus d’énergie de manière « incohérente » que les jets étroits.

Pour réaliser cette analyse, les scientifiques ont utilisé un algorithme combinant les informations de divers sous-détecteurs du détecteur ATLAS, permettant une compréhension précise de la structure interne des jets dans l'environnement dense des collisions d'ions lourds. La recherche indique que l’angle d’ouverture d’un jet constitue un facteur important pour déterminer l’ampleur de la perte d’énergie au sein du QGP.

De plus, l’étude a révélé que le QGP ne modifie pas la sous-structure dure d’un jet qui le traverse, mais supprime plutôt de préférence les jets dotés de sous-structures plus larges. Cet aspect des résultats met en évidence l'importance de l'angle critique lors de la première division brutale d'un jet, au-delà duquel la perte d'énergie se produit indépendamment des émetteurs séparés.

Les résultats de l'étude apportent des informations précieuses à la compréhension des propriétés et du comportement du plasma quark-gluon. En recréant des conditions extrêmes similaires à celles qui ont immédiatement suivi le Big Bang, les scientifiques peuvent mieux comprendre les premiers stades de l'univers. Les résultats de cette recherche contribueront probablement à de nouveaux progrès dans le domaine de la physique nucléaire et à notre compréhension des forces fondamentales qui régissent notre univers.

